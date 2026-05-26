Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Argelia, Austria y Jordania, por el Mundial 2026

Cada vez falta menos para el debut de la selección argentina en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni es uno de los candidatos al título, pero deberá volver a demostrar que tiene lo necesario para levantar el trofeo más preciado por cuarta vez en la historia y por segunda edición consecutiva. Sus primeros rivales en el Grupo J, serán Argelia, Jordania y Austria. El minuto a minuto de cada encuentro se podría seguir en canchallena.com.

Su debut será el martes 16 de junio a las 22 (horario argentino) en Kansas City, frente a los africanos. Luego se enfrentará el lunes 22, a las 14 y en Dallas, a los austríacos. Por último, el domingo 28 de junio a las 23 jugará contra los asiáticos en la misma sede que ante los austríacos. Son rivales poco conocidos para la Argentina, ya que apenas se enfrentó una vez a Argelia y dos veces a Austria, mientras que nunca jugó contra Jordania.

El Arrowhead Stadium de Kansas City será la sede del primer partido de la Argentina en el Mundial Charlie Riedel - AP

Fixture de la selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Argentina vs. Argelia - Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

- Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas. Argentina vs. Austria - Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

- Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas. Argentina vs. Jordania - Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

En caso de lograr el primer o segundo puesto en la tabla de posiciones de su zona o ser uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos, la selección argentina avanzará a 16avos de final, instancia que se agregó en el nuevo formato de juego con 48 participantes. Si se ubica cuarta, quedará eliminada y concluirá su participación.

Su rival en la primera ronda de eliminación directa se determinará de acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial. Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de ser segundo, chocará contra el líder de ese mismo grupo que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

La selección argentina es una de las grandes favoritas al título en el Mundial 2026 Aníbal Greco - La Nación

Si termina tercera y es una de las ocho mejores entre todas las zonas, la Argentina se verá las caras con un líder de alguna de las zonas B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero (se creará una tabla para determinar, en orden, los mejores terceros) y, también, de los otros seleccionados que sean terceros de zona.