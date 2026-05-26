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Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Argelia, Austria y Jordania, por el Mundial 2026

El campeón del mundo en ejercicio comparte el Grupo J con un seleccionado africano, uno europeo y uno asiático; es uno de los grandes candidatos al título

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La selección argentina intentará defender el título obtenido en Qatar 2022; inicia su camino ante Argelia
La selección argentina intentará defender el título obtenido en Qatar 2022; inicia su camino ante ArgeliaJUAN MABROMATA - AFP

Cada vez falta menos para el debut de la selección argentina en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni es uno de los candidatos al título, pero deberá volver a demostrar que tiene lo necesario para levantar el trofeo más preciado por cuarta vez en la historia y por segunda edición consecutiva. Sus primeros rivales en el Grupo J, serán Argelia, Jordania y Austria. El minuto a minuto de cada encuentro se podría seguir en canchallena.com.

Su debut será el martes 16 de junio a las 22 (horario argentino) en Kansas City, frente a los africanos. Luego se enfrentará el lunes 22, a las 14 y en Dallas, a los austríacos. Por último, el domingo 28 de junio a las 23 jugará contra los asiáticos en la misma sede que ante los austríacos. Son rivales poco conocidos para la Argentina, ya que apenas se enfrentó una vez a Argelia y dos veces a Austria, mientras que nunca jugó contra Jordania.

El Arrowhead Stadium de Kansas City será la sede del primer partido de la Argentina en el Mundial
El Arrowhead Stadium de Kansas City será la sede del primer partido de la Argentina en el MundialCharlie Riedel - AP

Fixture de la selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

  • Argentina vs. Argelia - Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.
  • Argentina vs. Austria - Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.
  • Argentina vs. Jordania - Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

En caso de lograr el primer o segundo puesto en la tabla de posiciones de su zona o ser uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos, la selección argentina avanzará a 16avos de final, instancia que se agregó en el nuevo formato de juego con 48 participantes. Si se ubica cuarta, quedará eliminada y concluirá su participación.

Su rival en la primera ronda de eliminación directa se determinará de acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial. Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de ser segundo, chocará contra el líder de ese mismo grupo que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

La selección argentina es una de las grandes favoritas al título en el Mundial 2026
La selección argentina es una de las grandes favoritas al título en el Mundial 2026Aníbal Greco - La Nación

Si termina tercera y es una de las ocho mejores entre todas las zonas, la Argentina se verá las caras con un líder de alguna de las zonas B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero (se creará una tabla para determinar, en orden, los mejores terceros) y, también, de los otros seleccionados que sean terceros de zona.

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