Naomi Osaka ganó en Roland Garros y deslumbró con un diseño de alta costura que cautivó a París

Naomi Osaka excede la figura de tenista talentosa y ganadora de cuatro títulos de Grand Slam: al igual que Lewis Hamilton en la Fórmula 1, pero en versión femenina, se consolidó como un auténtico ícono de la moda que trasciende los límites del deporte. La jugadora japonesa volvió a demostrar esta faceta en el inicio de su participación en Roland Garros 2026, donde su presencia no pasó inadvertida.

En una jornada marcada por su debut frente a Laura Siegemund, a quien superó por 6-3 y 7-6 (3), la N° 16 del mundo hizo su entrada triunfal a la cancha central, una imagen que sorprendió a los espectadores y los fotógrafos que cubren el Grand Slam parisino.

Para su irrupción en el emblemático polvo de ladrillo, Osaka eligió un vestido negro sofisticado con destellos brillantes en su parte superior. Esta prenda de alta costura, firmada por la marca que auspicia a la deportista y diseñada específicamente por Kevin Germanier, acaparó todos los flashes desde el primer instante.

Sin embargo, la estrategia estética de la exnúmero uno del mundo no terminó allí: ya dentro de la cancha, la tenista se despojó de la elegante pieza negra para exhibir su conjunto oficial de juego, también perteneciente a la misma firma. Este segundo atuendo, caracterizado por una paleta de tonos dorados y brillantes, logró una armonía visual sorprendente al contrastar con los colores característicos de la superficie parisina, permitiendo que la tenista brillara literalmente durante todo el encuentro tras haber guardado su particular vestido de gala.

Naomi Osaka: el brillo de la moda en Roland Garros Aurelien Morissard - AP

No fue una iniciativa aislada de la deportista, que hizo de la moda una extensión de su identidad en las canchas más importantes del planeta. La protagonista viene acostumbrando a sus seguidores a intervenciones estéticas disruptivas. Como antecedente reciente, conviene destacar lo ocurrido durante el Australian Open 2026, cuando la jugadora se viralizó y se convirtió en tendencia global tras presentar un diseño conceptual que ella misma ideó y llevó a cabo junto al diseñador Robert Wun. En aquella oportunidad, la narrativa visual del vestuario estuvo centrada en resaltar “el poder de la medusa y la delicadeza de la mariposa”.

Este despliegue de estilo en París deja la certeza de que Osaka entiende su rol no solo como competidora, sino como una figura que utiliza la indumentaria como una herramienta de expresión personal. Y la apuesta por Germanier en el torneo francés parece ser la mejor herramienta de marketing en lo que se refiere a la alta costura, desafiando las convenciones del uniforme deportivo tradicional.