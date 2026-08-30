Scottie Scheffler se quedó con la FedEx Cup y batió un récord de Tiger Woods que parecía inamovible

Scottie Scheffler comenzó su temporada de golf con una victoria y la finalizó de la misma manera: volvió a festejar, una postal recurrente sobre el green del 18. El número uno del mundo firmó una tarjeta de 66 golpes (-4) el domingo para adjudicarse el Tour Championship del PGA Tour, en el East Lake Golf Club de Atlanta: remontó tres golpes por detrás del líder de la tercera ronda, Viktor Hovland. Así, Scheffler totalizó 264 golpes (-16), tres golpes de ventaja sobre el noruego.

Conviene un repaso: Scheffler ganó el American Express en enero, en su primer torneo de 2026, y no volvió a imponerse hasta el FedEx St. Jude Championship hace dos semanas, la racha sin victorias más larga para el jugador de 30 años desde 2023. Esta consagración en el Tour Championship le da como resultado tres victorias en 2026, lo consagra como campeón de la FedEx Cup y lo convierte, además, en un firme candidato para recibir el premio al Jugador del Año del PGA Tour.

Dad's a FedExCup champion once again ❤️ pic.twitter.com/hSI0A9k2JT — PGA TOUR (@PGATOUR) August 30, 2026

Pero hay otro dato relevante: con los 10 millones de dólares que obtuvo de premio, Scheffler alcanzó un total de 130.390.661 dólares y superó en ganancias oficiales a Tiger Woods (120.999.166 dólares). Es un cambio histórico en una clasificación que parecía tener un dueño inamovible, porque el californiano ocupaba la primera posición desde el 13 de febrero de 2000; pasaron 26 años, seis meses y siete días desde entonces. Lógicamente, los premios en su época eran menos abultados.

Scheffler logró seis birdies y dos bogeys en la última vuelta y se destacó en un día en el que la mayoría de los grupos finales tuvieron dificultades para conseguir buenos scores. Este es el segundo Tour Championship que conquista Scheffler luego de su triunfo en 2024 por cuatro golpes sobre Collin Morikawa. La diferencia es que atrapó esta victoria cuando se había instrumentado un sistema de golpes de salida escalonado, debido a que había liderado durante toda la temporada. Las reglas cambiaron desde el año pasado y los 30 jugadores comenzaron en la misma línea, pero el formato volverá a variar en 2028, cuando el PGA Tour adopte una modalidad por parejas.