Se salvó de un tsunami, no domina el inglés y lidera un torneo del PGA Tour

Hideki Matsuyama acaba de pegar el tiro de salida del hoyo 6; el japonés redondeó una vuelta de -9 y lidera por un golpe en Medinah. Fuente: AP - Crédito: Nam Y. Huh

Gustavo S. González 16 de agosto de 2019 • 23:24

A Hideki Matsuyama todavía le cuesta el idioma inglés. Por eso ayer, cuando finalizó la segunda rueda del BMW Championship en el Medinah Country Club, con 63 golpes (-9), lo ayudó un traductor en la entrevista por televisión. Y eso que está en el PGA Tour desde 2013. Nada de extrañar en un oriental que no concibe los malentendidos y que, sin embargo, no necesitó traducción cuando le preguntaron si fue la mejor vuelta de la temporada. "Sí", respondió antes que el intérprete interviniera. "El putt del 17 me puso muy feliz y también el birdie del 18", comentó luego. En ese cierre metió putts desde unos 9 y 8 metros.

Cuando Matsuyama, de 27 años, era estudiante en la universidad de Sendai, la ciudad sufrió un terremoto y un tsunami en marzo de 2011, pero él estaba en Australia en ese momento. Su dormitorio en la Tohoku Fukushi University quedó destruido. Unas semanas después debutó en el Masters como aficionado y superó el corte. Ya había ganado el Asian Amateur. Conquistó cinco torneos del PGA Tour, el último en 2017.

Ocho años después intenta entrar entre los 30 mejores de la FedEx Cup para jugar el Tour Championship, el último torneo de los playoffs y cierre de la temporada 2018

2019. Aún con los 2000 puntos que le otorgaría ganar el BMW, estaría 33° (sube 30 puestos). Ayer, al menos, se fue del campo en las afueras de Chicago con el récord de la cancha y sin bogeys.

Los que no pudieron seguir con el envión fueron Jason Kokrak y Justin Thomas, los punteros tras la primera vuelta. Aquel hizo 73 (+1) y está 21º, mientras que Thomas, aún con una buena vuelta de 69 (-3) en la que se recuperó, por caso, de caer al agua en el 12, se encuentra cuarto en el tablero.

El argentino Emiliano Grillo presentó una tarjeta de 70 (-2), luego de que decayera en el final.Había anotado cinco birdies y un bogey hasta el 16, un par cuatro que subió tras irse al pasto alto con sus dos primeros golpes, algo que repitió en el 18. Un gran approach que la dejó casi dada en el 7 y una gran sacada de un bunker con la que embocó en el 15 fueron los golpes destacados del chaqueño en la tarde. Ahora comparte el 48º puesto con 142 (-2).

El chileno Joaquín Niemann tuvo una gran tarde con 8 birdies y un solo bogey, para ubicarse 25º, con 139 (-5).