Tiger Woods regresa al golf por primera vez en dos años y anunció este martes que jugará en el Hero World Challenge, el torneo no oficial que organiza en las Bahamas. La confirmación se publicó en Instagram: se suma al grupo de 20 jugadores junto con Rickie Fowler y Gary Woodland, el campeón del Abierto de Estados Unidos de 2019. El Hero World Challenge en el Albany Golf Club se disputará del 3 al 6 de diciembre.

Woods compitió por última vez en el Abierto Británico de 2024 en Royal Troon, donde no superó el corte en su último año jugando los cuatro majors. También disputó con su hijo el Campeonato PNC, a 36 hoyos, donde pudo desplazarse en un carrito.

Woods se rompió el tendón de Aquiles en febrero de 2025 y se perdió todo el año, y luego se sometió a una séptima cirugía de espalda en octubre de ese año para reemplazar un disco en la parte baja de la espalda.

Empezaba a practicar de cara al Masters a comienzos de este año cuando fue arrestado y encarcelado por un cargo de conducir bajo los efectos del alcohol, después de que su vehículo rozara un remolque y volcara de costado mientras circulaba por una calle residencial en Florida.

Un informe de la policía indicó que los agentes encontraron dos pastillas para el dolor en su bolsillo y que Woods mostraba señales de estar afectado. Una prueba de aliento dio negativo, pero se negó a una prueba de orina.

Woods salió del país para buscar tratamiento y, en septiembre, aceptó un cargo de conducción temeraria. Su licencia de conducir fue suspendida por cinco años.

El grupo de 20 jugadores en Nassau es para golfistas ubicados entre los 50 mejores del ranking mundial, aunque se reserva un lugar para el anfitrión del torneo. Está avalado por la Gira de la PGA y otorga puntos para el ranking mundial.

Para Woods, será la primera vez que camine 72 hoyos desde que estableció un récord del Masters en 2024 al superar el corte por 24ta vez consecutiva. No superó el corte en los otros tres majors.

Tiger Woods viene de una lesión el Tendón de Aquiles JAMIE SQUIRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Woods, con 15 majors y 82 victorias en la Gira de la PGA (marca que comparte como récord), no gana desde el Zozo Championship en Japón en octubre de 2019.

De todas las lesiones en su rodilla izquierda y la parte baja de la espalda, ninguna fue más devastadora que las que sufrió en el accidente automovilístico de 2021, cuando conducía a gran velocidad y su SUV se volcó cuesta abajo fuera de Los Ángeles. Su pierna y tobillo derechos quedaron tan destrozados que Woods contó que los médicos contemplaron la amputación.

Pero regresó un año después en el Masters. Aunque Woods, de 50 años, todavía hace un buen swing, no ha terminado a menos de 16 golpes del marcador ganador en las 10 ocasiones que ha jugado desde el accidente, incluido un año frente al grupo de 20 jugadores en las Bahamas.

Woods acaba de completar su labor como presidente del Comité de Competición del Futuro en el PGA Tour, que ha reconfigurado el modelo de competencia para 2028.