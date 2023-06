US Open de golf vs. Roland Garros: la comparación que muestra cómo un major y un torneo de Grand Slam distribuyen su dinero entre los protagonistas

escuchar

El mundo sigue recuperándose de los efectos de la cuarentena. Uno de ellos, el más notorio en la economía, es la inflación, que ataca a países que solían casi no tenerla, sobre todo los de Occidente en el hemisferio boreal. En ese contexto, algunas competencias deportivas incrementaron este año sus premios, por encima del aumento del costo de vida. Es decir, para sus protagonistas son más rentables en términos reales.

Dos son muy prestigiosas. El Abierto de Estados Unidos es el major de golf que está desarrollándose ahora, en Los Angeles Country Club, concluirá este domingo; Roland Garros es el certamen de Grand Slam más reciente: finalizó hace una semana. Bien vale un vistazo comparativo entre ambos.

Wyndham Clark es uno de los dos punteros en el US Open a falta de una jornada; en caso de ganar, percibirá 43% más dinero que Djokovic en París. George Walker IV - AP

El US Open anunció este sábado que este año aumentó las recompensas económicas para sus participantes. De los 17.500.000 dólares de 2022 pasó a 20.000.000 en 2023, una suba de 14,2%. El Abierto de Francia había hecho algo similar, hasta 49.600.000 euros, equiparables con US$ 54.273.312, un alza de 12,3%. En ambos casos, bien por encima de las inflaciones anuales de los respectivos países.

El campeonato de tenis entrega mucho más dinero en total, 2,7 veces, que su colega, porque incluye la competencia femenina, la de dobles y las de jugadores en sillas de ruedas. Pero los premios para el cuadro individual masculino son comparables con los del Abierto de Estados Unidos de golf.

El campeón de este último ahora pasará a llevarse 3.600.000 dólares, contra 3.150.000 que se adjudicó Matt Fitzpatrick como vencedor de 2022 (14,2% de suba, la misma proporción que el torneo todo). ¿De cuánto se apoderó Novak Djokovic el último domingo, cuando levantó la Copa de los Mosqueteros? De 2.300.000 euros, que vienen a ser 2.516.706 dólares. El campeón en Los Ángeles obtendrá 43% más de dinero que el de París. La diferencia se agranda considerablemente entre los respectivos segundos: el escolta en el PGA Tour cobrará US$ 2.160.000, 71,6% más que el finalista perdedor del certamen de ITF, Casper Ruud, que percibió 1.150.000 euros, es decir, 1.258.353 dólares.

La escala de recompensas que el Abierto de Estados Unidos anunció este sábado para los 61 profesionales que pasaron el corte de clasificación; lo que no lo lograron obtendrán 10.000 dólares cada uno.

En cada puesto de la clasificación del US Open entre quienes superaron el corte clasificatorio (61 profesionales esta vez) la cifra es distinta. En cambio, en tenis la recompensa es igual para todos según la etapa que alcanzan: los que cayeron en las semifinales, € 630.000, canjeables por US$ 689.358,6; los que llegaron hasta los cuartos de final, como el argentino Tomás Martín Etcheverry, 400.000 euros, que valen 437.688 dólares, y así. El paralelismo que se puede establecer es el del promedio del tercero (US$ 1.413.430) y el cuarto (990.867) en California con los tenistas que se despidieron en las semis del Internationaux de France, y esa proporción es favorable a los golfistas en 90,8%. Cae un poco en el escalón siguiente, pero sigue siendo muy conveniente para los hombres del PGA Tour: la media de lo que colectan del quinto al octavo clasificados es 75,4% superior a lo que recibe cada perdedor de un cuarto de final sobre polvo de ladrillo.

El torneo de golf sí iguala en retribución económica a todos los que quedaron marginados por el corte, que en este caso resultaron algo más de medio lote de competidores profesionales (76 sobre 137): cada uno recibirá 10.000 dólares. En contraste, en Francia todos los que se despidieron en la primera rueda, 64 tenistas sobre 128, se hicieron acreedores a 69.000 euros, equivalentes a 75.500 dólares. O sea, un 50% del total de los tenistas convencionales masculinos individuales de Roland Garros se apodera de 7,55 veces la cantidad de dinero que el 55,4% más retrasado del tablero del US Open.

Las distribución de premios es distinta en Roland Garros, que no distingue entre posiciones finales sino entre etapas superadas en el cuadro.

Es decir, el campeonato de tenis distribuye mucho más parejamente entre sus participantes el dinero que el de golf, que premia más generosamente a los más encumbrados. Cabe recordar que los tenistas hacen giras por el mundo mucho más extensas que los golfistas, que actúan mayormente en Estados Unidos y, en menor medida, en algunos certámenes en Europa.

Como sea, y aunque medien 128 años de inflación, los destinados a los protagonistas del tercer major de la temporada son números mucho más contundentes que los de aquel primer Abierto de Estados Unidos, en el que el campeón, Horace Rawlins, cobró 150 dólares. Tiempos amateurs, claro.

