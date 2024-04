Copa Intercolegial: los resultados de una jornada donde las futuras promesas del golf se disputaron el título mayor

Escuchar

Olivos Golf Club es un lugar con historia. Fundado en 1926, y trasladado en 1953 a su ubicación actual en la localidad de Malvinas Argentinas, el tradicional campo fue testigo del paso de leyendas de la talla de Jack Nicklaus, Gary Player, Severiano Ballesteros y Tom Watson. Luego de albergar la reciente de la edición 117° del VISA Open de Argentina presentado por Macro, fue el lugar elegido para el evento del Korn Ferry Tour, circuito que funciona como la antesala al PGA Tour; y ahora se convirtió en el punto de encuentro de la primera edición de la Copa Intercolegial Olivos Golf Club VISA | LA NACION, acompañada por Zurich y Banco Macro.

Con la visión de que las jóvenes promesas del golf se conviertan en grandes figuras del deporte, como las leyendas que pisaron el campo de Olivos desde su fundación, el Club se alza como la casa de un torneo que promete crecer cada vez más en los próximos años. En su edición inaugural, más de 100 jóvenes provenientes de distintos puntos del país, se congregaron para representar a sus colegios.

Además de la copa que premió al colegio ganador (teniendo en cuenta los dos mejores scores), también fueron distinguidos los subcampeones de los premios a los mejores scores gross y neto, tanto femenino como masculino. Como premios especiales, se disputaron el VISA Long Drive en el hoyo 5, y el Zurich Best Approach en el hoyo 13.

El torneo tuvo salidas simultáneas, donde el principal objetivo fue la competencia por equipos, y se consagró como campeón el colegio St. John’s Pilar de la mano de Tomás Giordani, Delfina Douer y Luigi Misdorf. El premio de subcampeón fue para St. Catherine’s sede Belgrano, representado por Mateo Salvai, Hilario Carman Goti y Julia Ema Trench. A su vez, en las categorías individuales se alzaron con el premio Catalina Luna (St. Catherine Moorland’s Sede Tortuguitas) y Cristóbal Pereyra Iraola (Colegio Newman) con el mejor puntaje en la categoría Neto, y Delfina Douer y Tomás Giordani, ambos del colegio St. John’s Pilar en la categoría Gross.

Los equipos estuvieron representados en las categorías Damas y Caballeros.

Como premios especiales, se disputaron el VISA Long Drive en el hoyo 5, donde se alzaron como ganadores Juana Milano (St. John’s Pilar) y Pedro Karagozian (Colegio Los Molinos), y el Zurich Best Approach en el hoyo 13, del cuál resultaron campeones Olivia Najun (St George’s College Quilmes) y Agustín Virasoro (Colegio San Pablo Centro).

Juana Milano (St. John’s Pilar) y Pedro Karagozian (Colegio Los Molinos), junto a Silvana Antoniazzi, Senior Director de Marketing de VISA.

Olivia Najun (St George’s College Quilmes) y Agustín Virasoro (Colegio San Pablo Centro), junto a Adriana Arias, directora de Comunicaciones y Sustentabilidad de Zurich.

"Tenemos un compromiso con la juventud, y por eso nace este proyecto intercolegial. Lo que más destaco es el entusiasmo de los chicos, y esperamos que se sigan sumando jóvenes en el futuro, porque sin dudas es un semillero de grandes jugadores de golf." Marcelo Servidio, presidente de Olivos Golf Club.

El evento además contó con la presencia de Silvana Antoniazzi, Senior Director de Marketing de VISA; Adriana Arias, directora de Comunicaciones y Sustentabilidad de Zurich; Gervasio Marques Peña, Director Comercial en LA NACION; y Agustín Bergés, Gerente Comercial en LA NACION.

Desde la organización, hay un gran entusiasmo por generar un espacio que promueva el desarrollo de los jóvenes en uno de los escenarios más relevantes del golf latinoamericano. Es un evento que congrega al talento de las nuevas generaciones, y fomenta el deporte como un vehículo de desarrollo personal y colectivo.

Algunos de los colegios que participaron fueron: St. John’s, St. John’s Pilar, Juan José Paso, St. George’s College Quilmes, St. Catherine’s Moorlands School Tortuguitas, Colegio Los Molinos, Colegio San Felipe, Colegio Newman, St. Mary of the Hills School (sede fundadora), St. Mary of the Hills School (sede Pilar), St. Catherine’s Moorlands School Belgrano, Godspell College y Colegio del Pilar. Los participantes que conformaron el primer y segundo lugar, recibieron una beca del 100% en el curso de ingreso a la Universidad Austral, y el colegio que se posicionó tercero recibió una beca del 50%.

De cara a próximas ediciones, la comisión directiva del club afirmó que esperan una convocatoria mayor, ya que la inauguración fue un éxito y los jóvenes finalizaron la jornada con gran emoción por volver a participar.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.