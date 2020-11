Gonzalo Higuaín contó dónde piensa terminar su carrera como futbolista Fuente: LA NACION - Crédito: Inter Miami CF

El delantero de Inter Miami Gonzalo Higuaín habló sobre su futuro en el fútbol y reveló dónde terminara su carrera como jugador profesional.

En una entrevista con ESPN, Higuaín contó que "nunca" estuvo cerca de volver a River: "Siempre lo tuve en mi cabeza, pero las condiciones no están dadas para hacerlo. Entonces, esto va a ser lo último de mi etapa futbolística, jugar en la MLS".

Sobre cuándo le pondrá punto final a su exitosa trayectoria, el exdelantero de la Selección Argentina evocó el consejo que alguna vez le dio su excompañero en Juventus, el legendario "Gigi" Buffon: "No tengo una fecha clara. (...) Es día a día, año tras año, como uno se vaya sintiendo. El cuerpo te lo va diciendo", señaló. Higuaín tiene contrato con la franquicia de David Beckham hasta diciembre de 2022.

Por otra parte, el deportista de 33 años reflexionó sobre el (mal) trato que, en su opinión, reciben los futbolistas: "El jugador es como una botella de refresco: se van sirviendo, ycuando se termina, lo aplastan, lo pisan y lo tiran. Yo lo veo así. Cuando no servimos más, somos descartables y eso duele, pero yo lo entendí y lo sufrí menos".

Una sueño trunco

El jueves por la noche, en una charla con el programa Presión Alta, de TyC Sports, Higuaín había hablado sobre su frustrada vuelta a River Plate, club que lo vio nacer: "No te voy a negar que quería volver y retirarme en River. Lamentablemente uno no puede programar el futuro, y sí hacer lo que siente que es mejor en cada momento. Por ahí me equivoque, pero no veía las posibilidades para poder volver".

Al respecto, señaló que la siempre inestable situación social en la Argentina, pesó a la hora de inclinarse por regresar al país: "Cuando vivís tantos años afuera, vas descubriendo cosas que te dan lástima en un país tan hermoso, como la inflación, todo esto del dólar y la inseguridad. Uno cuando vuelve a jugar a la Argentina hace un cómputo de todo, no sólo de lo futbolístico. Encima ahora no hay gente. Si había una ilusión, era por la gente. Pero todo este contexto... Un poco te hace perder las ganas", admitió.