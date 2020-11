Gonzalo Higuaín está en Inter Miami de la MLS, pero siempre se habló de la posibilidad de regresar al Monumental Crédito: Inter Miami FC

Siempre se habló sobre la posibilidad de que Gonzalo Higuaín regrese a River, club del que surgió en 2005. Y debutó en la primera de la mano de un DT que es un gran referente millonario: Leonardo Astrada. Hace un par de libros de pases volvió a mencionarse la posibilidad, ya con Marcelo Gallardo en el banco de suplentes (con quien fue compañero en su etapa como futbolista), pero tampoco se le dio. El ex jugador de Juventus y Real Madrid, terminó desembarcando en el último mercado en el Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos.

"Cuando me fui de River quería volver a River y retirarme en Núñez, pero no se puede programar el futuro y sí lo que uno decide cuando vive el presente y analiza cada momento", sostuvo este jueves a la noche desde los Estados Unidos.

¿Si pudo regresar a Núñez? "Cuando me fui de River, siempre me quedó esa cuenta pendiente de jugar y salir campeón. Siempre estuvo en mi cabeza. Lamentablemente, y no hablo acá de la prensa y los hinchas, hablo del país socioculturalmente. Estamos en una situación que no me permite a mí ir a la Argentina y vivir fuera del fútbol con la felicidad que creo que puedo vivir", expresó el Pipita en una entrevista con el programa "Presión Alta", de TyC Sports.

Gonzalo Higuaín reconoció que siempre pensó en volver para salir campeón con River, pero no se le dio la chance Crédito: Juventus

Y el Pipita agregó: "Cuando vivís tantos años afuera, vas descubriendo cosas que te dan lástima en un país tan hermoso, como la inflación, todo esto del dólar y la inseguridad. Uno cuando vuelve a jugar a la Argentina hace un cómputo de todo, no sólo de lo futbolístico. Encima ahora no hay gente. Si había una ilusión, era por la gente. Pero todo este contexto... Un poco te hace perder las ganas".

Higuaín reiteró que deseaba regresar a River, aunque nunca encontró el momento indicado, tanto a nivel personal (en lo deportivo) como del país. "No te voy a negar que quería volver y retirarme en River. Lamentablemente uno no puede programar el futuro, y sí hacer lo que siente que es mejor en cada momento. Por ahí me equivoque, pero no veía las posibilidades para poder volver", sentenció.

Tras casi quince años en el fútbol europeo, Higuaín recaló en una liga de menor peso deportivo, pero de igual o mayor importancia desde el punto de vista económico. Con 32 años, el ex Real Madrid, Juventus y Chelsea, eligió migrar al fútbol norteamericano donde se desempeñaba su hermano Federico. Su llegada a la liga de ese país se aceleró luego de que el entrenador de la Vecchia Signora, su último equipo, le comunicara que no sería tenido en cuenta.

Según había informado el periodista italiano Nicoló Schira a través de un tuit, el ex jugador de la selección argentina percibirá 7,5 millones de euros por año hasta 2022. De esta manera, el surgido en River Plate es el futbolista mejor pago de la MLS, tras superar Michael Bradley, que Toronto FC tiene un salario anual de 6.1 millones de dólares.

