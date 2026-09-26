Los Gladiadores se quedaron con el oro en los Juegos Suramericanos tras un vibrante empate con Chile

Los Gladiadores cumplieron el objetivo en Santa Fe. En un partido cerrado de principio a fin, el seleccionado argentino masculino de handball terminó 27-27 contra Chile y se quedó con la medalla dorada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La igualdad le alcanzó para concluir en lo más alto de la tabla gracias a la diferencia de goles y, además, conseguir la clasificación para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

La definición tuvo todos los ingredientes de una final, pese a que no lo fue, dado el formato de todos contra todos del torneo. Argentina y Chile llegaron al último encuentro con cuatro victorias en cuatro presentaciones y 9 puntos cada uno, por lo que el cruce resolvía el título de campeón. El conjunto albiceleste contaba con la ventaja de la balance de tantos, que era de +55, contra +45 de los trasandinos. Por eso el empate le permitía quedarse con el primer puesto.

La paridad que anticipaban los números se trasladó a la cancha. Ninguno logró despegarse durante el primer tiempo y el intercambio de goles llevó el marcador hasta el 15-15 con el que se fueron al descanso. Esa tendencia se sostuvo después del entretiempo y dejó abierta la resolución hasta los instantes decisivos. El 27-27 fue suficiente para desatar el festejo argentino.

¡LOS GLADIADORES, MEDALLA DORADA EN LOS JUEGOS SURAMERICANOS!



Así fue el final del partido entre Argentina y Chile y la celebración por el podio Suramericano. ¡FELICITACIONES! 👏🏻 pic.twitter.com/QxRnjsLfDa — TyC Sports (@TyCSports) September 26, 2026

“Después de lo que fue esta semana, no podíamos irnos con otra cosa que el oro. Muy contentos por el partido que hicimos”, expresó Pedro Martínez Camí luego de la consagración. El central, que aportó 4 goles y 8 asistencias, también reconoció las dificultades que atravesó el equipo: “Tuvimos tres o cuatro veces para romper el partido y no las aprovechamos. Hoy hacía mucho calor”.

Tobías Torossian fue el máximo anotador del local en el encuentro, con 8 tantos sobre 10 lanzamientos, y Julián Souto Cueto consiguió 5 y Bautista Torossian aportó 4. En el arco, Agustín Forlino registró 11 atajadas sobre 36 remates durante los 52 minutos en que estuvo en la cancha.

La conquista completó una campaña sin derrotas de los Gladiadores. Habían vencido a Paraguay por 27-17, a Brasil por 18-17, a Perú por 41-11 y a Uruguay por 31-17. La producción acumulada en esos encuentros resultó decisiva: Argentina concluyó con 144 goles propios y 89 ajenos.

Así quedó la tabla de posiciones, en la que Argentina se impuso por la diferencia de goles.

El triunfo en Santa Fe amplió la historia exitosa de los Gladiadores en los Juegos Suramericanos. Esta fue la cuarta medalla dorada del seleccionado argentino masculino de handball en la competencia y la segunda consecutiva, después de las obtenidas en Brasil 2002, Buenos Aires 2006 y Asunción 2022. Ahora, Santa Fe 2026 se incorporó a esa lista.

El festejo del público

¡ORO PARA ARGENTINA EN HANDBALL!



Los Gladiadores igualaron 27-27 ante Chile pero por diferencia de gol terminaron quedándose con el primer puesto. 🇦🇷🥇#JuegosSuramericanosEnDSPORTS pic.twitter.com/6qdar12nLx — DSPORTS (@DSports) September 26, 2026

Más allá de la coronación, Rodolfo Jung puso el foco en el proceso que conduce desde hace dos años y en la renovación del plantel. “Se nota el trabajo que hacemos con los jóvenes. Hoy lo sacamos adelante”, sostuvo el entrenador después del partido. El preparador, de todos modos, proyectó el resultado hacia el gran objetivo del ciclo: conseguir una plaza para Los Ángeles 2028. “Desde que nos hicimos cargo del cuerpo técnico estamos enfocados en los Juegos Olímpicos. Hoy salimos campeones con cuatro juniors en la cancha. Sabemos que Brasil está cuatro o cinco escalones encima de nosotros. Pero con trabajo, estrategia, táctica y profesionalismo podemos llegar a ese partido en la final de los Panamericanos, que no es poco, y clasificarnos para los Juegos [Olímpicos]”, afirmó.