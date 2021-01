Federico Fernández festeja el triunfo de los Gladiadores ante Bahrein en el Mundial de handball de Egipto Fuente: AFP

Avanzan los Gladiadores en el Mundial de Handball. El conjunto argentino debió batallar para, finalmente, quedarse con la sufrida victoria 24-21 frente a Bahréin. El segundo partido del grupo D resultó complicado para los Gladiadores; necesitaron de mucho orden, tenacidad y paciencia para quedarse con el partido. Cabeza fría, corazón caliente, así jugó la selección para dar otro paso importante en su aventura mundialista.

Pero lo más importantes es que la Argentina se aseguró su pase a la segunda rueda. Restará saber en qué posición, la cual se definirá el martes con el duelo frente a Dinamarca. Por el Grupo C, con el que se cruzará la selección en la próxima etapa, Croacia superó a Angola por 28-20. Con este resultado, por el grupo C ya están clasificados: Croacia y Qatar.

Sebastián Simonet y Lucas Moscariello fueron los bastiones para ordenar y tranquilizar al equipo al final del encuentro, cuando el marcador estaba empatado. Otra gran actuación del arquero Juan Bar, en los momentos claves, salvaron a los argentinos al comienzo del segundo tiempo. Federico Pizarro, con seis goles, fue el máximo goleador y elegido el MVP de la noche.

El conjunto argentino había tenido su debut mundialista este viernes frente a Congo. Los Gladiadores pudieron imponerse 28-22 y así comenzar con el pie derecho su aventura en el Mundial de Egipto. Su último compromiso por el grupo D -el cual integran junto a Dinamarca, Congo y Bahréin- será este martes desde las 16.30 frente al conjunto europeo (campeón del mundo y olímpico).

El techo alcanzado por la selección nacional en sus 12 intervenciones mundialistasson los octavos de final. Este año el objetivo es ir más allá y quedar entre los mejores ocho equipos

Diego Simonet, fue una baja de peso ante Bahréin. El mejor jugador argentino sufrió un golpe en el partido ante Congo que le perforó el tímpano. A través de su cuenta oficial de Twitter, el Chino dio el anuncio: "Contra Congo recibí un golpe que me perforó el tímpano, por eso es que hoy no me dejan jugar. Con el equipo mas que nunca!", escribió. El jugador de Montpellier, marcó cinco goles en el debut victorioso contra Congo (28-22), al igual que Federico Pizarro y Ramiro Martínez.

¿Cómo sigue el Mundial?

Las ocho zonas del Mundial reúnen 32 participantes. Los primeros tres de cada una se clasificarán para la rueda principal (main round), que constará de cuatro grupos de seis equipos, en los que los provenientes de la zona A se medirán con los de la B y los otros cruces serán C-D, E-F y G-H. Los dos mejores de cada uno de esos cuatro grupos jugarán los playoffs, que comenzarán con los cuartos de final.

De hacerlo, en la main round se cruzará con tres integrantes de la zona C, en la que están Croacia, Qatar, Japón y Angola. Y para alcanzar la meta de los cuartos de final debería vencer a dos de los tres clasificados del grupo C, que podrán ser Qatar y Japón; los croatas son holgados favoritos, como los daneses en el D. Para que el seleccionado preparado por Cadenas acceda los cuartos de final, debería superar a por lo menos uno de los dos poderosos europeos.

Casos positivos de Covid-19 en la selección de Cabo Verde

El seleccionado de Cabo Verde, afectado por un brote de Covid-19, perdió hoy los puntos de su partido con Alemania, correspondiente a la segunda fecha de la fase de Grupos del Mundial de handball Egipto 2021, por no reunir el mínimo necesario de jugadores. La organización del torneo informó oficialmente que el conjunto europeo ganó el partido 10-0 como marca la norma en caso que un rival no pueda presentarse.

El reglamento del Mundial Egipto 2021 indica que un seleccionado debe tener un mínimo de diez jugadores disponibles y los africanos, de momento, tiene sólo nueve en condiciones de competir. De la evolución de los contagios en el plantel, dependerá que Cabo Verde pueda afrontar su último partido por el Grupo A ante Uruguay, que está previsto para el martes próximo.

