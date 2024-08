A qué hora juegan los Leones vs. Alemania, por los cuartos de final de los Juegos Olímpicos París 2024

Escuchar

Los cuartos de final del torneo masculino de hockey sobre césped de París 2024 concluyen este domingo con el duelo entre los Leones y Alemania en el estadio Olímpico Yves-du-Manoir de Colombes, donde previamente India eliminó a Gran Bretaña y espera por un rival de este cruce y España superó a Bélgica.

El duelo entre argentinos y alemanes se disputa desde las 15 (hora argentina) y se transmite en vivo a través de las plataformas digitales TyC Sports Play y Claro Sports. Además, TyC Sports y la TV Pública emiten el encuentro, aunque alternan con otras disciplinas que se llevan a cabo en simultáneo.

La previa del partido

El equipo dirigido por Mariano Ronconi se clasificó a la instancia de los ocho mejores tras quedar en el cuarto puesto de la zona B con ocho puntos, producto de dos victorias (2 a 0 vs. Nueva Zelanda y 2 a 1 vs. Irlanda), dos empates (1 a 1 vs. India y 3 a 3 vs. Bélgica) y una derrota (1 a 0 vs. Australia). Su rival de turno, que cuenta con el argentino Gonzalo Peillat -medallista de oro en Río 2016 con la albiceleste- en su plantel, quedó en lo más alto del grupo A con 12 unidades conseguidas gracias a cuatro triunfos (8 a 2 vs. Francia, 5 a 1 vs. Sudáfrica, 1 a 0 vs. Países Bajos y 2 a 1 vs. Gran Bretaña) y una caída (2 a 0 vs. España).

La selección argentina la conforman Tomás Santiago, Juan Ignacio Catán, Nicolás Della Torre, Tadeo Marcucci, Iñaki Minadeo, Federico Monja, Agustín Bugallo, Thomas Habif, Matías Rey, Santiago Tarazona, Lucas Toscani, Bautista Capurro, Maico Casella, Tomás Domene, Lucas Martínez y Agustín Mazzilli.

Tadeo Marcucci es uno de los integrantes de los Leones en los Juegos Olímpicos París 2024; la selección sueña con dar el batacazo AHMAD GHARABLI - AFP

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, el combinado europeo corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la clasificación a las semifinales de París 2024. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.34 contra los 6.15 que se repagan por un hipotético triunfo de los Leones. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 6.00.

Cronograma y resultados de cuartos de final

India 1 (4) - (2) 1 Gran Bretaña.

Bélgica 2 - 3 España.

Países Bajos vs. Australia - Domingo 4 de agosto a las 12.30 en el estadio Olímpico Yves-du-Manoir de Colombes.

Alemania vs. Argentina - Domingo 4 de agosto a las 15 en el estadio Olímpico Yves-du-Manoir de Colombes.

