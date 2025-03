Agustina Albertario, sobre su desafectación de las Leonas: “Siento que el entrenador se rio en mi cara”

Agustina Albertario quedó desafectada de las Leonas, tras casi 15 años, y se encendió la polémica. Un poco, por lo que ella dejó entrever en el posteo de Instagram que subió cuando conoció esa decisión y anunciando que pronto contaría “su verdad”. Y un poco más por todo lo que implican y posibilitan las redes sociales. Este miércoles, a una semana de aquello, eligió sentarse en el streaming de Olga “Sería Increíble”, y dijo lo que tenía para decir. Entre otras cosas, la delantera de 32 años remarcó que no estaba allí para “victimizarse”, pero sí para “ayudar” a que no vuelva a pasarles lo mismo a otras jugadoras. “Lo mismo”, por caso, es lo que considera “destrato” por formas de comunicación que no comparte con el DT Fernando Ferrara, quien además de tenerla en el seleccionado fue su entrenador del club Lomas y firmó lo siguiente: “Siento que se rio en mi cara”.

“Yo no vengo a ser víctima”, “(Los deportistas) Somos personas a los que nos pasan cosas”, “Esto lo hago por amor a la camiseta” y “Estoy nerviosa, me pone triste, esto fue mi vida”, fueron algunas de las frases con las que Albertario, un tanto con la voz agitada, comenzó la charla en Olga. De inmediato, aclaró también lo siguiente: “Yo sé las reglas del juego, es la selección juegan las mejores, si no estás en tu momento… Eso no se cuestiona. Si el entrenador te dice no estás porque no rendís, buenísimo, lo hice toda mi vida (aceptarlo), tuve miles de entrenadores y siempre fue así. Rendía, estaba. No rendía, no estaba. Lo que yo digo, son las formas”.

"Yo no renuncié, a la selección no se renuncia"



Agustina Albertario y su salida de Las Leonas:

La desafectación de Albertario en las Leonas, que primero se interpretó como alejamiento o renuncia (y esto hubiera sido voluntad de la jugadora), encendió la polémica porque se trata de una de las Leonas más reconocidas, queridas, y en cierto sentido mediáticas. Además, ese dejo que ella misma estableció de “misterio” en torno a su ausencia puso en alerta a los fanáticos del hockey. Hasta que decidió explicar que no estaba yendo sola sino que la sacaron. Y es allí el punto que ella plantea como el asunto que deja mucho que desear. Y básicamente dijo también, como al DT le tembló el pulso para desafectarla. Contó que lo vio nervioso, incongruente en sus argumentos y también, que le grabó los llamados para que después no la acusen de estar mintiendo.

El posteo de Agustina Albertario como despedida al seleccionado de hockey sobre césped

Lo que Albertario explicó fue que, tras los Juegos Olímpicos de París 2024 en los que el equipo argentino consiguió una nueva medalla, la sexta en los últimos siete Juegos (ningún deporte consiguió algo parecido), el DT le dijo que tomara vacaciones en diciembre, cuando inició el nuevo proceso, también con él al mando y en un nuevo ciclo y que volviera en enero. Esto implicaba dejarla afuera de los partidos de Pro League de fin de año, una situación que se dio con muchas referentes y que le permitía al cuerpo técnico hacer debutar y darle rodaje a nuevas jugadoras. Sin embargo, Albertario contó que en enero el entrenador le dijo que mejor se incorpore en marzo. Cuándo ella le preguntó los argumentos, recibió como respuesta esto que relató: “Me dijo que si me llevaba en enero me tenía que poner en la Pro League de febrero”. Previamente ella, que notó algo “raro” en ese comportamiento, lo encaró: “Decime las cosas, Fer. Hace 15 años que estoy, no me boludees. Acá hay algo raro, si vos me querés sacar te pido que me lo digas ahora, porque si yo vuelvo en enero dejo mi vida, voy a gastar fortuna”.

En este sentido, Albertario contó que desde hace un tiempo divide sus días entre Buenos Aires y Uruguay, donde convive con su novio, el futbolista Lautaro Rinaldi y que por ello necesitaba precisiones en el seleccionado. Ante la ratificación de Ferrara de que no iba a desafectarla, ella decidió alquilar un departamento para estar de lunes a jueves en Buenos Aires y viajar y jugar los fines de semana en Uruguay. Luego, señaló que “Siento que se me rio en la cara”, cuando unos días después de aquello el entrenador se acercó para avisarle que no la tendría más en cuenta. “Me dice, muy nervioso, que no me iba a tener más en cuenta. Ni para la Copa América (en junio) ni para el Mundial del año que viene”. A ello, cuenta que respondió: “¿Me das un motivo? Después de 15 años decime algo o mostrame un video y decime ‘Agus no estás por esto, esto y esto’. Lo único que me dijo fue: “No es por rendimiento, quiero probar nuevas delanteras”.

Agustina Albertario fue una referente de las Leonas en los últimos años y su salida generó polémica Twitter

Luego, Albertario se explayó sobre que ella se encuentra atravesando una delicada situación familiar con su mamá y que el DT no lo tuvo en cuenta: “Él sabía de todos estos problemas personales, que yo estaba haciendo un esfuerzo muy grande”, y agregó, cuando le consultaron por esa situación emocional que alguien puede vivir en un seleccionado: “No hay apoyo. Porque aparte eso, no hay nadie que te banque, no hay contención”. Sobre el acompañamiento de sus compañeras no entró en detalles. Y cuando le preguntaron sobre si, hablar públicamente le trae problemas, argumentó: “No sé, no puedo pasar por ser una persona sumisa, hacer oídos sordos a lo que está pasando. No me sale, no sé si me juega en contra o no, pero soy así y no lo voy a cambiar. Sí hoy ser así me lleva a estar afuera y bueno… Me duele el alma pero estaré afuera”.

Sobre el final, dijo: “Igual quiero dejar en claro que no le cierro las puertas al seleccionado, estoy agradecida con todo el cuerpo médico, kinesiólogos, dirigentes. Yo no renuncié, a mi me sacó de un segundo para otro, le di la chance de que me lo diga en diciembre...” Ya agregó: “No vengo a bardear tanto, vengo a contar lo que me pasó a mí y que ojalá no siga pasando. Tengo la posibilidad y me animo a dar este mensaje para que no pase más de acá en adelante y que haya otro tipo de contención a la jugadora (...) Yo no renuncié, a la selección no se renuncia. Acabo de cumplir 32 años, me siento plena, siempre voy a estar abierta a la selección, con ganas de darlo todo, que es todo por amor.”.

