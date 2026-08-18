Así quedó la tabla de posiciones del grupo de los Leones en el Mundial 2026, tras la derrota vs. Países Bajos

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Con la caída ante uno de los anfitriones, la selección argentina quedó momentáneamente en el segundo puesto de la clasificación general de la zona A
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La selección argentina de hockey sobre césped masculino perdió 3 a 1 con Países Bajos en la fecha 2 del Grupo B del Mundial 2026 que se juega en Bélgica y Países Bajos hasta el próximo 30 de agosto. Los Leones mostraron una gran actuación, pero no fue suficiente para derrotar a uno de los anfitriones que, a su vez, es el principal candidato al título. El último encuentro de la primera ronda será este jueves a las 7.30 (horario argentino) ante Nueva Zelanda.
En la previa de este compromiso entre argentinos y neerlandeses, el seleccionado neozelandés le ganó 2 a 0 a Japón, rival al que la Argentina venció por 3 a 0 en el debut. Los goles de la victoria fueron convertidos por Sam Lane y Dylan Thomas. Con estos resultados, Países Bajos quedó como único líder de la zona A con puntaje ideal. Más atrás, los Leones y Nueva Zelanda tienen tres, pero el equipo dirigido por Lucas Rey está segundo por diferencia de tantos (1 contra -2). Japón, por su parte, está último y aún no sumó ningún punto.
Por este motivo, los Leones están obligados a salir a ganar en el último partido de la primera ronda ante Nueva Zelanda, programado para este jueves a las 7.30 (horario argentino). El vencedor de dicho cruce pasará directamente a una etapa conformada por dos grupos de cuatro integrantes cada uno. “Tenemos que analizar imágenes y ver en qué nos equivocamos para saber qué podemos ajustar contra Nueva Zelanda (...) Estamos en igualdad de puntos, con una mínima ventaja en la diferencia de goles. Hay que salir a ganar”, afirmó Rey al término del encuentro.
Fixture y resultados del grupo de los Leones en el Mundial 2026
Fecha 1
- Países Bajos 5 - 1 Nueva Zelanda
- Argentina 3 - 0 Japón
Fecha 2
- Nueva Zelanda 2 - 0 Japón
- Argentina 1 - 3 Países Bajos
Fecha 3
- Nueva Zelanda vs. Argentina - Jueves 20 de agosto a las 7.30 en el Wagener Hockey Stadium.
- Países Bajos vs. Japón - Jueves 20 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
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