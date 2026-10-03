A qué hora corre Franco Colapinto y por dónde se puede ver online el GP de Malasia de la Fórmula 1

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La 16° fecha del Gran Circo debería disputarse en Bahréin, pero fue reprogramada por la Guerra de Medio Oriente y cambió de país; el argentino de Alpine largará penúltimo
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Este domingo, desde las 4 (hora argentina), se disputa el Gran Premio (GP) de Bahréin de la Fórmula 1 (F1), que fue reprogramado a principios de temporada por la guerra en Medio Oriente. La 17° fecha del Campeonato Mundial 2026 de la categoría más importante del automovilismo internacional se corre en el Circuito de Sepang de Malasia, a 5,970 kilómetros de esa sede original, pero mantiene su nombre por motivos comerciales. Se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro.
Franco Colapinto, uno de los pilotos titulares de Alpine, largará 21°. En la clasificación terminó 15°, pero tiene una penalización de 15 puestos en la parrilla de largada: cinco por provocar un accidente con Lando Norris y Pierre Gasly el fin de semana pasado en Azerbaiyán y 10 por cambiar componentes de la unidad de potencia. No cayó al último lugar porque Arvid Lindblad (Racing Bulls) también recibió un castigo, de 30 posiciones en su caso, y una sanción peor.
Hasta el momento, Colapinto fue 6° en Canadá; 7° en Miami y España; 9° en Gran Bretaña e Italia; 10° en China, Barcelona y Bélgica; 14° en Australia, Mónaco y Países Bajos; 15° en Austria y Hungría; y 16° en Japón, además de abandonar en Azerbaiyán. Gracias a estos resultados, se mantiene en el 12° puesto de la tabla de posiciones con 27 unidades.
- Max Verstappen (Red Bull) logró la pole position este sábado y largará primero, mientras que Lewis Hamilton (Ferrari) iniciará segundo. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y Charles Leclerc (Red Bull) ocuparán la segunda línea de la parrilla en la largada.
Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de Bahréin en Malasia
Viernes 2 de octubre
- Práctica 1: 19°.
- Práctica 2: 22°.
Sábado 3 de octubre
- Práctica 3: 9°.
- Clasificación: 15° (largará 21° por una penalización).
Domingo 4 de octubre
- 4: Carrera.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Cómo ver online el Gran Premio de Bahréin en Malasia
El Gran Premio de Bahréin se disputa este fin de semana en el circuito de Sepang de Malasia, con la carrera programada para este domingo a las 4 (horario argentino). Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web F1 Pro TV.
- Fox Sports.
- F1 TV Pro.
- Disney+.
Calendario y ganadores de la F1 2026
- GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).
- GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.
- GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).
- GP de Austria: George Russell (Mercedes).
- GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).
- GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).
- GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).
- GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).
- GP de Bahréin: 4 de octubre a las 12 (Sepang, Malasia).
- GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).
- GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).
- GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).
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