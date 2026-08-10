Días y horarios de los partidos de las Leonas en el Mundial de hockey 2026

Las Leonas ultiman detalles para competir por 16ª ocasión en su historia en el Mundial de hockey, que esta vez se realizará en simultáneo con el de la rama masculina en Países Bajos y Bélgica entre el 15 y 30 de agosto con la participación de 16 seleccionados y un nuevo formato de juego.

La selección argentina femenina integra el Grupo B y disputará los partidos de la primera etapa en el estadio belga Belfius Hockey Arena. Su debut será el día inaugural del torneo ante Estados Unidos. El lunes 17 se medirá con Alemania y el miércoles 19 su rival será Escocia.

Las Leonas ostentan dos títulos en el Mundial de hockey

Todos los duelos se transmitirán en vivo por TV a través de alguna de las señales de ESPN, canales que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Fixture de las Leonas en el Mundial 2026

Grupo B

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Vs. Estados Unidos - Sábado 15 de agosto a la 12.30.

Vs. Alemania - Lunes 17 de agosto a las 12.

Vs. Escocia - Miércoles 19 de agosto a las 6.

Agustina Gorzelany es un emblema de las Leonas Santiago Filipuzzi / Enviado especial - Santiago Filipuzzi/ Enviado espe

El plantel dirigido por Fernando Ferrara lo conforman Cristina Cosentino, Mercedes Artola, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Cairo, Sofía Toccalino, Milagros Alastra, Emma Knobl, Agostina Alonso, Juana Castellaro, Victoria Miranda, Victoria Sauze, Eugenia Trinchinetti, Paula Ortíz, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Zoe Díaz, Brisa Bruggesser y Lara Casas.

En caso de lograr el primer o segundo puesto, las Leonas avanzarán a la siguiente fase, que constará de dos zonas de cuatro integrantes cada uno. En el grupo F, la Argentina enfrentará a los dos rivales con los que no se cruzó en la primera etapa y si termina como líder o escolta, clasificará a las semifinales. Si termina en el tercer o cuarto lugar de la instancia inicial, la albiceleste competirá por el noveno puesto en un formato similar.

Fernando Ferrara es el entrenador de las Leonas en el Mundial 2026 Europa Press Sports - Europa Press

Las Leonas se clasificaron a la Copa del Mundo en junio de 2025 con el segundo puesto en la Pro League 2024-2025. En la previa, el DT, Ferrara, detalló el proceso que decanta en la cita ecuménica: “Comenzamos con 54 jugadoras, hubo dos Pro League diferentes, muchas pruebas, cambios de sistemas, sumamos muchas cosas a este equipo. Después, pasando por la Copa América y llegando a este momento con la lista de 20 jugadoras y lo que creemos que es el mejor equipo que podemos tener para representar al país”.

Y agregó: “Preparamos el Mundial con tranquilidad y con mucho detalle. Vamos a buscar ser nuestra mejor versión. Dejar todo en la cancha como nos tienen acostumbradas las Leonas del primer partido al último, sin dejar de soñar”.

Majo Granatto, capitana de las Leonas FELIPE POGA/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE

Quien también se expresó fue la capitana Majo Granatto, quien resaltó la preparación: “Fue espectacular, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para poder ser nuestra mejor versión en este Mundial. Me voy con esa confianza y sé que el equipo va a rendir”. Además, habló del plantel y fue optimista con el resultado final: “Creo que el equipo está muy bien, no solo dentro de la cancha, que es producto de la cantidad de horas, esfuerzo y entrega del equipo para entrenar, sino también fuera de la cancha y eso es fundamental. Hoy hay un equipo. Poder decirlo me da orgullo y tranquilidad de que allá nos va a ir de la mejor manera,

Todas las participaciones de las Leonas en Mundiales

Mandelieu (Francia) 1974: 2ª

Berlín (Alemania) 1976: 2ª

Madrid (España) 1978: 3ª

Buenos Aires 1981: 6ª

Kuala Lumpur (Malasia) 1983: 9ª

Ámsterdam (Países Bajos) 1986: 7ª

Sídney (Australia) 1990: 9ª

Dublín (Irlanda) 1994: 2ª

Utrecht (Países Bajos) 1998: 4ª

Perth (Australia) 2002: Campeón.

Madrid (España) 2006: 3ª

Rosario 2010: Campeón.

La Haya (Países Bajos) 2014: 3ª

Londres 2018: 7ª

Terrassa-Amstelveen (España-Países Bajos) 2022: 2ª