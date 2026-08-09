La charla de Messi con Zidane en la que recordó su infancia y los esfuerzos de su padre: “Se levantaba a las 4 de la mañana”

En las últimas horas, mientras Lionel Messi y su familia despiden los restos de Jorge Messi, que murió este sábado por la madrugada, volvió a reflotar un video que data de 2023 en el que el 10 de la selección argentina recordó detalles de su infancia en Rosario y destacó los sacrificios que hizo su padre para acompañarlo desde los comienzos de su carrera futbolística.

En un encuentro con el futbolista francés Zinedine Zidane con motivo de una campaña de Adidas para recorrer las instalaciones de Inter Miami, Messi agradeció el “esfuerzo y sacrificio” que hacen los padres por los hijos. “Me acuerdo que los fines de semana me llevaban a cualquier lado a jugar... Muchas veces también me llevaba mi mamá porque mi papá no podía porque trabajaba”, contó.

“Mi papá se levantaba todos los días a las 4 de la mañana y volvía a las 4 o 5 de la tarde. Así como llegaba, se tomaba dos o tres mates rápidos y nos íbamos a entrenar, y así casi toda la semana”, añadió y reflexionó: “Es un esfuerzo grande, hacer todo por sus hijos. Es una muestra más de que hay muchos de esos padres que hacen cualquier cosa para que sus hijos tengan unos botines o una pelota”.

El video en el que Messi recordó a su papá

“Hoy yo que soy padre y tengo la suerte y el tiempo de poder acompañar a mis hijos al entrenamiento o de poder ir a buscarlos al colegio... El esfuerzo y el sacrificio que hacen los padres por los hijos, los viajes, llevarlos a entrenar sin descansar, venir de trabajar y salir corriendo para un lado, para el otro, los fines de semana llevarte a cualquier lado a jugar...”, subrayó Messi.

Si bien esta declaración tomó mayor impacto tras la muerte de Jorge Messi, la conversación entre ambos futbolistas duró casi media hora y abarcó desde el rol del número 10, Diego Maradona y los goles en finales de un Mundial hasta la admiración de Zidane por el uruguayo Enzo Francescoli y la de Messi por Pablo Aimar.

Asimismo, la charla contó con elogios de ambas partes. “Leo es magia”, dijo Zidane. “No estamos todos los días juntos, pero hoy es un día importante para decirle lo que lo admiro. Es pura magia, casi sabía lo que iba a hacer cuando lo miraba. Cuando lo veo hacer eso digo: ‘Esto ya está’. Es lo que quiere ver la gente en el fútbol, un jugador como pocos”, remarcó.

“Para mí, Zidane es uno de los más grandes de la historia”, consideró el argentino y explicó: “Siempre lo admiré y lo sufrí también cuando estaba en el [Real] Madrid. Me acuerdo de la época de los Galácticos: tenían un equipazo, pero él siempre fue un jugador diferente, tenía arte, magia, todo. Para mí es uno de los más grandes de la historia. Tengo muchos recuerdos de él”.

Celia, Lionel y Jorge Messi

En otra entrevista en 2019, para TyC Sports, el capitán ya había hablado sobre los esfuerzos de su padre cuando todavía vivían en la Argentina. “Mi viejo se levantaba a las 4 de la mañana y volvía a las 9 de la noche para cenar todos los días. Nos veíamos poco y cuando nos veíamos, me disfrutaba, no me cagaba a pedos nunca. Yo lo disfrutaba muchísimo porque lo extrañaba y esperaba que llegara para poder abrazarlo”.

Jorge Messi murió este sábado a la madrugada en un sanatorio rosarino debido a complicaciones en su salud, según informó LA NACION. Desde hacía un tiempo estaba enfermo, tal como había confirmado su familia durante el último Mundial, y su cuadro de salud se agravó en los últimos días. El hombre de 68 años estaba casado con Celia Cuccittini, con quien, además de Lionel, tuvo a Rodrigo, Matías y María Sol.