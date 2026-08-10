Días y horarios de los partidos de los Leones en el Mundial de hockey 2026

Los Leones competirán por 15ª ocasión en el Mundial de hockey en la edición venidera que se llevará a cabo entre el 15 y 30 de agosto en Países Bajos y Bélgica con la participación de 16 seleccionados y un nuevo y novedoso formato de competencia.

La selección argentina conforma el Grupo A y jugará los partidos de la primera etapa en el estadio neerlandés Wagener Hockey Stadium de Amstelveen. Su debut será el domingo 16 ante Japón y dos días después se medirá con el anfitrión, que es uno de los máximos candidatos a la corona. Por último, el jueves 20 su rival será Nueva Zelanda.

Fixture de los Leones en el Mundial 2026

Grupo A

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Vs. Japón - Domingo 16 de agosto a las 14.

Vs. Países Bajos - Martes 18 de agosto a las 13.

Vs. Nueva Zelanda - Jueves 20 de agosto a las 7.30.

Los Leones jugarán sus partidos del Mundial 2026 en Países Bajos FIH

Todos los partidos se transmitirán en vivo por TV a través de alguna de las señales de ESPN, canales que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En caso de lograr el primer o segundo puesto, los Leones avanzarán a la siguiente fase, que constará de dos zonas de cuatro integrantes cada uno. En su grupo, el E, la Argentina enfrentará a los dos rivales con los que no se cruzó en la primera etapa y si termina como líder o escolta, clasificará a las semifinales. Si terminan en el tercer o cuarto lugar de la instancia inicial, la albiceleste competirá por el noveno puesto en un formato similar.

El plantel dirigido por Lucas Rey lo conforman Matías Andreotti, Bautista Capurro, Maico Casella, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Tomás Domene, Martín Ferreiro, Thomas Habif, Nehuén Hernando, Ignacio Ibarra, Nicolás Keenan, Tadeo Marcucci, Lucas Martínez, Lucio Méndez Pin, Matías Rey, Tomás Ruiz, Tomás Santiago, Joaquín Toscani, Lucas Toscani y Facundo Zarate. Son reservas Tobías Martins, Iñaki Minadeo, Joaquín Ruiz, Facundo Sarto y Santiago Tarazona.

Maico Casella y Tomás Habif, dos de los jugadores de los Leones Rodrigo Néspolo - Canon digital

En la previa, el capitán Matías Rey habló de la preparación: “Fueron semanas duras, se entrenó un montón, se entrenó doble turno, nos fuimos a Rosario a realizar una concentración y estuvimos haciendo partidos amistosos también. Todo con el objetivo de alinearnos a lo que el cuerpo técnico ve y quiere que aceitemos y a eso apuntamos durante estos días”.

El entrenador, Lucas Rey, en tanto, analizó a los rivales de la primera etapa: “Nos toca una linda zona. Es complicada, pero nosotros estamos bien. Nos entrenamos para dar un plus que otros equipos no tienen y estamos listos para dar competencia. Japón es un equipo muy físico que estuvo muy bien en las últimas Nations Cup. Después nos toca Países Bajos, con todo lo que significa jugar contra los locales; va a ser un gran partido. Finalmente, cerramos con Nueva Zelanda, y ya sabemos cómo es el ADN oceánico en todos los deportes, el hockey no es la excepción”.

Protagonistas de una nueva historia 🇦🇷



Los convocados por Lucas Rey para el Mundial 2026.



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