Los Leones competirán desde el 15 de agosto el Mundial de Países Bajos-Bélgica 2026, certamen en el que no parten como favoritos al título pero en el que anhelan hacer un gran papel para llevar la camiseta celeste y blanca a lo más alto.

El combinado albiceleste conforma el Grupo A y jugará los partidos de la primera etapa en el estadio Wagener Hockey Stadium de Amstelveen. Su debut será el día 16 vs. Japón y dos días después se medirá con el anfitrión, que es uno de los máximos candidatos a la corona. Por último, el jueves 20 su rival será Escocia.

Fixture de los Leones en el Mundial 2026

Grupo A

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Vs. Japón - Domingo 16 de agosto a las 14.

Vs. Países Bajos - Martes 18 de agosto a las 13.

Vs. Nueva Zelanda - Jueves 20 de agosto a las 7.30.

Maico Casella y Tomás Habif, dos de los jugadores del plantel de los Leones Rodrigo Néspolo - Canon digital

En caso de ubicarse en el primer o segundo puesto, la Argentina avanzará a los cuartos de final y seguirá en carrera por el título. Si termina tercera o cuarta, competirá por el noveno puesto.

Todos los partidos de los Leones se transmitirán en vivo por TV a través de alguna de las señales de ESPN, canales que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

El plantel dirigido por Lucas Rey lo conforman Matías Andreotti, Bautista Capurro, Maico Casella, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Tomás Domene, Martín Ferreiro, Thomas Habif, Nehuén Hernando, Ignacio Ibarra, Nicolás Keenan, Tadeo Marcucci, Lucas Martínez, Lucio Méndez Pin, Matías Rey, Tomás Ruiz, Tomás Santiago, Joaquín Toscani, Lucas Toscani y Facundo Zarate. Son reservas Tobías Martins, Iñaki Minadeo, Joaquín Ruiz, Facundo Sarto y Santiago Tarazona.

Protagonistas de una nueva historia 🇦🇷



Los convocados por Lucas Rey para el Mundial 2026.



🤜🏻🇦🇷🤛🏻 pic.twitter.com/YxxTTPCiYe — Argentina Hockey (@ArgFieldHockey) July 16, 2026

Todas las participaciones de los Leones en los Mundiales

Barcelona (España) 1971: 20°

Amstelveen (Países Bajos) 1973: 9°

Kuala Lumpur (Malasia) 1975: 11°

Buenos Aires (Argentina) 1978: 8°

Bombay (India) 1982: 12°

Londres (Reino Unido) 1986: 6°

Lahore (Pakistán) 1990: 9°

Sídney (Australia) 1994: 7°

Kuala Lumpur (Malasia) 2002: 6°

Mönchengladbach (Alemania) 2006: 10°

Nueva Delhi (India) 2010: 7°

La Haya (Países Bajos) 2014: 3°

Bhubaneswar (India) 2018: 7°

Bhubaneswar-Rourkela (India) 2023: 9°

Tabla de campeones del Mundial de hockey masculino