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Italiano superó a Ciudad de Buenos Aires y llegó a los playoffs del Metropolitano femenino de hockey sobre césped

La Leona Lara Casas anotó los dos goles para el 2 a 0; debido a la lluvia del domingo, solo se jugó un partido de varones

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El festejo de Italiano, que con el triunfo ante Ciudad de Buenos Aires consiguió la clasificación para los playoffs
El festejo de Italiano, que con el triunfo ante Ciudad de Buenos Aires consiguió la clasificación para los playoffs

El mal tiempo hizo que la acción del Torneo Metropolitano en el fin de semana quedara reducida a poco más de la mitad. Porque si bien las damas completaron la fecha, los caballeros apenas pudieron jugar un partido en el que Ciudad A, como local, derrotó a Hurling por 3 a 2 y aseguró su lugar en los playoffs junto a Banco Provincia y el campeón San Fernando.

Al torneo femenino sólo le quedan tres fechas de la fase regular. Y muchas cuestiones por resolverse. Es que aún queda por definirse un lugar en la postemporada y la parte baja de la tabla presenta una paridad asombrosa. Tanto que todavía ningún equipo perdió la categoría y en la zona del descenso directo hay nada menos que ocho conjuntos.

La disputa por la bocha en Ciudad-Italiano
La disputa por la bocha en Ciudad-Italiano

Para pelear por ese lugar que permitirá disputar el título hay nada menos que seis candidatos: Belgrano es el que más chances de acceder a los playoffs tiene porque el empate 1 a 1 como visitante ante Banco Provincia le permitió seguir en el sexto lugar de las posiciones y mantener la diferencia de cuatro puntos (quedan nueve en juego) justamente con su adversario, que está séptimo.

Santa Bárbara y el campeón San Fernando (empataron 3 a 3 en la cancha del segundo), Gimnasia y Esgrima (goleó como local a St. Catherine’s por 4 a 2) y Lomas (perdió como visitante ante Banco Nación por 1 a 0) ya consiguieron su pasaporte a la segunda parte del torneo. Mientras, en la lucha por mantenerse en Primera A, el colista San Lorenzo logró una valiosa victoria como visitante ante Olivos por 3 a 2 -los dos serían los que perderían la categoría en este momento- y Arquitectura -en promoción- igualó 1 a 1 ante el local River.

El duelo entre Italiano y Ciudad de Buenos Aires, en el Metropolitano femenino de hockey sobre césped
El duelo entre Italiano y Ciudad de Buenos Aires, en el Metropolitano femenino de hockey sobre césped

Otro de los que jugará los playoffs es Italiano, que derrotó a Ciudad por 2 a 0 y consiguió la clasificación.

Fue un partido pasado por agua producto de la lluvia y a pesar de esa circunstancia resultó muy disputado en la mitad de la cancha y en ambas áreas, con oportunidades de peligro para los dos equipos. Pero el más efectivo fue el ganador que marcó la diferencia a través de la Leona Lara Casas, quien anotó a los 13 y a los 30 minutos. La goleadora, una jugadora que mejoró notablemente su arrastrada, marcó de corner corto por duplicado y estableció la diferencia final.

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