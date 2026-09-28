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Italiano superó a Ciudad de Buenos Aires y llegó a los playoffs del Metropolitano femenino de hockey sobre césped
La Leona Lara Casas anotó los dos goles para el 2 a 0; debido a la lluvia del domingo, solo se jugó un partido de varones
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El mal tiempo hizo que la acción del Torneo Metropolitano en el fin de semana quedara reducida a poco más de la mitad. Porque si bien las damas completaron la fecha, los caballeros apenas pudieron jugar un partido en el que Ciudad A, como local, derrotó a Hurling por 3 a 2 y aseguró su lugar en los playoffs junto a Banco Provincia y el campeón San Fernando.
Al torneo femenino sólo le quedan tres fechas de la fase regular. Y muchas cuestiones por resolverse. Es que aún queda por definirse un lugar en la postemporada y la parte baja de la tabla presenta una paridad asombrosa. Tanto que todavía ningún equipo perdió la categoría y en la zona del descenso directo hay nada menos que ocho conjuntos.
Para pelear por ese lugar que permitirá disputar el título hay nada menos que seis candidatos: Belgrano es el que más chances de acceder a los playoffs tiene porque el empate 1 a 1 como visitante ante Banco Provincia le permitió seguir en el sexto lugar de las posiciones y mantener la diferencia de cuatro puntos (quedan nueve en juego) justamente con su adversario, que está séptimo.
Santa Bárbara y el campeón San Fernando (empataron 3 a 3 en la cancha del segundo), Gimnasia y Esgrima (goleó como local a St. Catherine’s por 4 a 2) y Lomas (perdió como visitante ante Banco Nación por 1 a 0) ya consiguieron su pasaporte a la segunda parte del torneo. Mientras, en la lucha por mantenerse en Primera A, el colista San Lorenzo logró una valiosa victoria como visitante ante Olivos por 3 a 2 -los dos serían los que perderían la categoría en este momento- y Arquitectura -en promoción- igualó 1 a 1 ante el local River.
Otro de los que jugará los playoffs es Italiano, que derrotó a Ciudad por 2 a 0 y consiguió la clasificación.
Fue un partido pasado por agua producto de la lluvia y a pesar de esa circunstancia resultó muy disputado en la mitad de la cancha y en ambas áreas, con oportunidades de peligro para los dos equipos. Pero el más efectivo fue el ganador que marcó la diferencia a través de la Leona Lara Casas, quien anotó a los 13 y a los 30 minutos. La goleadora, una jugadora que mejoró notablemente su arrastrada, marcó de corner corto por duplicado y estableció la diferencia final.
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