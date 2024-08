Escuchar

La derrota de Las Leonas contra Países Bajos fue dura. Otra vez, la selección argentina de hockey sobre césped quedó a merced de las jugadoras vestidas de naranja, pero apareció la capitana Rocío Sánchez Moccia para levantar el ánimo con miras al partido por la medalla de bronce que se disputará este próximo viernes. “¡Esto sigue, para muchas sigue!”, arengó la jugadora.

“¡Es el principio de un montón de cosas!”, cerró Sánchez Moccia, la abanderada de la delegación argentina en París 2024, en medio de un abrazo fuerte grupal.

Luego, Sánchez Moccia, que disputa su cuarta participación en las Olimpíadas, se refirió a la importancia de haber alcanzado otra semifinal olímpica para el seleccionado femenino. “Parece que Las Leonas lo hacen fácil, pero a una semifinal no se llega siempre. Lo tenemos que valorar muchísimo. Estamos todas convencidas de por qué vinimos, que es para llevarnos una medalla. Estar entre los cuatro mejores del mundo no es poca cosa, así que hay que levantar la cabeza y mirar para adelante, porque este equipo tiene mucho para dar y crecer”, dijo la deportista en diálogo con TyC Sports.

Las Leonas perdieron 3-0 este miércoles ante la vigente campeona olímpica, Países Bajos, en semifinales del torneo de hockey sobre césped femenino y ahora deberán pelear por la medalla de bronce el próximo viernes a las 9 hora argentina. El equipo dirigido por Fernando Ferrara volvió a estrellarse ante el plantel europeo que ya las había privado del primer oro de su historia en la final de Tokio-2020. El rival de las albicelestes por el tercer escalón en el podio será el perdedor de la semifinal entre Bélgica y China, que también se disputa este jueves.

La emocionante arenga de la capitana de Las Leonas tras la derrota con Países Bajos

Con la de estos Juegos Olímpicos, son ya cinco las eliminaciones olímpicas consecutivas de Argentina ante Países Bajos. ”Uno no quiere perder nunca, menos contra el mismo rival, pero todavía esto no termina, podemos pelear por una medalla y no es lo mismo volver con las manos vacías que volver con una medalla olímpica, que no se consigue todos los días”, declaró Agustina Albertario.

”Países Bajos tiene una historia de 20 años a nivel de selección, de jugadoras, conceptualmente, tienen la mejor liga del mundo, diferencias hay un montón, nosotras la peleamos desde abajo y tratamos de hacer el papel mejor posible para hacerles la vida difícil”, resumió el DT argentino Ferrara tras la finalización del encuentro.

