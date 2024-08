Las Leonas en los Juegos Olímpicos 2024: cómo recomponen las ideas para intentar ganar la medalla de bronce

Escuchar

PARIS.- Está en su esencia: ningún deportista olímpico afronta un desafío sabiendo que va a perder. Aunque no haya equivalencias, desde algún lugar busca tomar fuerzas para creer que realmente puede, aunque sepa que se está aferrando a un milagro. Las Leonas entendían el miércoles temprano que una derrota ante Países Bajos por las semifinales era el desenlace más lógico, aun en su condición de N° 2 del mundo y como principales contendientes. Nunca se entregaron y dieron todo hasta el final, claro, pero el desarrollo por momentos desigual en el juego ofreció la evidencia.

Consumada la categórica derrota por 3 a 0 en las semifinales, solo quedó desprenderse pronto de la frustración, anclarse en el presente y concentrarse en el premio de cierre de este ciclo olímpico: la chance de obtener este viernes, desde las 9 de nuestro país, la medalla de bronce ante Bélgica, que en la otra semifinal perdió por penales ante China, dirigida por la australiana Alyson Annan. Allí está ahora el objetivo de máxima de las chicas. Lo que las desvela, reorientadas en la principal frase del GPS: “Recalculando”.

Pilar Campoy, una de las experimentadas del equipo argentino Ren Pengfei - XinHua

Fernando Ferrara apunta la idea de largar las malas sensaciones: “A todos nos dolió la derrota, pero buscamos soltar lo antes posible. Mi objetivo es convencer a las jugadoras para que estén al ciento por ciento. Ya está, no hay nada que hacer, solo focalizarse en el próximo partido”. Es el mismo DT que no escarbó en excusas tras la eliminación, pero que recordó las deudas del hockey argentino: “Hay una detección de talentos que Países Bajos tiene y nosotros no. Además, enfatizar en la formación de menores, contar con seleccionados Sub-16 y Sub-18... Nosotros, el primero que tenemos es el Sub-21. Se deben hacer un montón de cosas”, reclama. Un mensaje para Aníbal Fernández, presidente de la Confederación Argentina de Hockey.

Los festejos de Países Bajos tras el gol de Luna Noa Fokke, en la goleada por 3 a 0 de las europeas ARUN SANKAR - AFP

¿En qué se invirtió el día sándwich del jueves entre el golpazo ante Países Bajos y el exigente encuentro por el bronce ante Bélgica? Fundamentalmente en preparar la cabeza, la base de todo para que el equipo no se vuelva al país sin recompensas, después de un ciclo olímpico de tres años.

Mercedes Margalot, que cubre estos Juegos para ESPN, vivió por partida doble esta misión de recomponerse en medio de unos Juegos Olímpicos para terminar atrapando el tercer puesto. “En Atenas 2004 nos sentíamos el mejor equipo del universo, e incluso el mundo nos consideraba favoritas para el oro, pero perdimos la semifinal ante Holanda y nos quedamos vacías de ánimo. Nos lamentábamos diciendo: ‘¡No estamos en la final!, ¡no estamos en la final!’; estábamos como derrotadas. Por suerte, Lucha Aymar nos ‘regaló’ la medalla de bronce con aquel golazo ante China. En Pekín 2008 fue diferente: caímos de manera inapelable por 5-2 ante Holanda, sabiendo que ellas eran un equipo muy superior, aunque después vencimos a Alemania por 3 a 1 con mucha solidez”.

Cristina Cosentino, ante Freeke Moes ARUN SANKAR - AFP

El miércoles, el cimbronazo ante las reinas del hockey acababa de ocurrir hacía segundos, pero Rocío Sánchez Moccia -cumplió 36 años durante los Juegos- no permitió que el grupo se hundiera en la amargura y arengó pensando en las que continuarán con este legado: “¡Es el principio de un montón de cosas!”, gritó, pensando en las más jóvenes. Allí la escuchaban, por ejemplo, Zoe Díaz de Armas y Lara Casas, que no alcanzan los 20 años. “Esto no termina acá. Este equipo todavía tiene una medalla para ganar, que es de bronce y será nuestro oro. Tenemos mucho para dar, nos merecemos llevarnos una medalla y no irnos con las manos vacías en este gran torneo que hicimos”, completó la abanderada de la delegación nacional junto con el voleibolista Luciano De Cecco.

Las Leonas se encuentran frente a la chance de que el hockey femenino consiga la sexta medalla en siete Juegos Olímpicos. Con excepción del 7° puesto en Río 2016, un protagonismo continuo que ningún otro equipo argentino olímpico en la historia logró jamás. Además, quieren colgarse esa presea que el resto de los conjuntos nacionales que participó en París 2024 estuvo muy lejos de arañar: el fútbol, el rugby seven, los Leones, el handball y el voleibol, todos planteles masculinos. En medio de esa búsqueda, dos de las que quedaron muy afectadas en el ánimo y que resultan claves fueron Agustina Gorzelany y María José Granatto. Ambas retrataron la imagen del dolor del equipo tras las semis contra las N° 1, después de retirarse de la cancha abrazadas, entre lágrimas y sin querer hablar. Seguramente ante Bélgica, el equipo necesitará la precisión en los córners de la hija de un excombatiente de Malvinas y los goles de la endemoniada delantera de Santa Bárbara, que en este certamen no pudo marcar la diferencia en el área.

María José Granatto, de Argentina, busca anotar contra Gran Bretaña Aijaz Rahi - AP

A la espera del cumplimiento de la última misión y el consiguiente desahogo, el pico emotivo más fuerte que ofrecieron las Leonas hasta aquí fueron las atajadas en los penales de Cristina Cosentino ante Alemania, para avanzar a las semifinales. La China no está quebrada y se siente armada para el último arresto olímpico. “Dolió porque vinimos a buscar la de oro, ése era el objetivo, pero nos queda un partido más que es importantísimo. Estamos peleando por una medalla: hay que mantenernos enteras porque es un partido fundamental”. La arquera de Banco Nación, con paso previo en Belgrano Athletic, explicó cuál es la fórmula innegociable para poder aflorar lo anímico: “No hay que sacarnos la confianza. Por haber ganado los partidos anteriores no fuimos las mejores, ni por perder ante Países Bajos resultamos las peores. Tenemos la misma fe, sabemos a qué jugamos y de lo que somos capaces”.

El festejo de las chicas belgas por el gol ante China; luego, perderían por penales ARUN SANKAR - AFP

¿Qué clase de rival es Bélgica? El N° 3 del ranking mundial arrancó a todo vapor en los Juegos, con tres victorias consecutivas en el Grupo A: 2-1 a China, 5-0 a Francia y 3-0 a Japón. No pudo ante Países Bajos (3-1), pero tuvo un buen cierre de la zona ante Alemania (2-0). En los cuartos de final dejó atrás a España (2-0) y tuvo un trago amargo en las semifinales ante las chinas, que se impusieron 3-2 en los penales luego del 1-1 en tiempo regular.

En los últimos seis años, las Panteras Rojas se consolidaron como una auténtica potencia europea, al conseguir medallas de plata en los Campeonatos de EuroHockey de 2017 y 2023. Con el desequilibrio de su principal figura, Charlotte Englebert fueron capaces de derrotar por 2 a 1 a Países Bajos en la última Pro League, en donde concluyeron cuartas. Los dos últimos antecedentes son muy favorables para Argentina, que venció a Bélgica por 5 a 0 y 2 a 0 en dos partidos de la Pro League disputados en febrero pasado en Santiago del Estero. Es un rival de mucho cuidado, y en la parte metal estará en buena medida la llave para, luego, tomarse el avión de vuelta entre sonrisas y aplausos.