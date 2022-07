Las Leonas perdieron la final del Mundial, pero calmaron la tristeza con los premios individuales

Ni el gol de Agustina Gorzelany sirvió de bálsamo para calmar la tristeza. La derrota por 3-1 de las Leonas frente a Países Bajos dejó nuevamente como subcampeón al conjunto argentino en poco más de un año. En los Juegos Olímpicos de Tokio, cayeron -también- 3-1 frente a las europeas, y este domingo, por la final del Mundial España-Países Bajos, perdieron en un siempre desfavorable encuentro disputado en el Estadio Olímpico de Terrassa.

Las favoritas eran las neerlandesas, que ratificaron su poderío y consiguieron el noveno título de su historia en Copas del Mundo. Para la selección argentina significó la cuarta final en una Copa del Mundo: Mandelieu (1974), Perth (2002), Rosario (2010) y España (2022).

SUBCAMPEONAS DEL MUNDO. Y no es poca cosa... Así recibieron Las Leonas las medallas de plata luego del #HWC2022. Mucha emoción entre las jugadoras argentinas.



“Tratamos de disfrutar la final y quisimos jugarles de igual a igual a las neerlandesas. Pero ellas estuvieron en el detalle, en cada pelota que tuvieron, fueron muy agresivas en ataque y lo supieron aprovechar”, analizó Agostina Alonso, tras la entrega de premios. “Este Argentina va a ir por todo siempre, aunque el resultado no sea a favor vamos a ir a buscarlo, siempre vamos para adelante. Pero, hoy no alcanzó y lo lamento mucho. Este equipo viene buscando ese primer puesto, y aún no alcanzamos. Con los reconocimiento se hizo un poco de justicia… el premio a Belén es recontra merecido.”

“No había llorado hasta el momento que la eligen a Belén como mejor arquera. Es un premio merecidísimo a toda su trayectoria, es una gran arquera”, elogió a Succi, la capitana, Rocío Sánchez Moccia.

En el cierre del partido, Belén Succi se desplomó en el piso y dejó derramar lágrimas. Una a una, las jugadoras se fueron acercando a saludarla, mientras la guardavallas del CASI miraba sin consuelo el horizonte, la cancha, el arco. En unos días tomará conciencia de su gran actuación durante el torneo. Hoy, para ella, cualquier palabra tendrá sabor a poco.

Al compás de sus 268 partidos que disputó con la camiseta argentina, su figura se agrandó, se hizo fuerte, y los saludos de sus compañeras fueron una manera de recordarle su brillante campaña defendiendo la valla argentina. Este domingo le tocó retirarse, y no pudo ser con el título mundial, como sí había conseguido en Rosario 2010, pero se retira con la satisfacción de haberlo dado todo.

“Me voy con la cabeza en alto. Países Bajos jugó un buen partido, lo supo aprovechar. Nosotras así y todo, lo entregamos todo y más... pero durante todo el torneo, salimos con la condición de querer ganar. Este equipo tiene muchísimo para seguir creciendo y ganando”, describió Sánchez Moccia.

Respecto de las características de las Leonas apuntó: “Primero la unión, hay una vibra muy linda en el equipo, confiamos en cada una de nuestras compañeras y eso se siente. Hay una sensación de ‘entro y no pierdo’. Obviamente el resultado puede pasar, pero la vibra está, tiene una entrega cien por cien, desde que empezó el proceso y en todo el torneo. Nos entregamos a morir, queríamos jugar la final y lo logramos. Queríamos estar acá y lo logramos. Desde que empezó Fernando (Ferrara), empezamos con esto de aprender a ganar, y creo que lo aprendimos.”

Su actuación a lo largo de los seis partidos mereció que fuera elegida la Mejor Arquera del torneo. Durante la entrega de premios, Succi recibió su reconocimiento y el abrazo fue unánime. Fue una manera de paliar tanta tristeza por la frustración deportiva, pero bien vale el reconocimiento para una jugadora de 36 años que siempre le puso el hombro al equipo y que, en el medio de su etapa como piza inamovible del plantel, se convirtió en madre. Además, Agustina Gorzelany recibió el premio a la goleadora del Mundial, con ocho tantos y, María José Granatto fue premiada como la Mejor Jugadora de la Copa . Una sorpresa para el equipo, pero el reconocimiento justo para la jugadora de Santa Barbara, quien se destacó con su calidad en los seis partidos.

“No le vamos sacar mérito a todo el esfuerzo que hicimos, que no es poco. Me da mucha impotencia seguir saliendo segundas. Da mucha bronca, estábamos tan cerca, se nos escapó,... Estoy muy enojada”, dijo triste, Agustina Gorzelany tras recibir su premio. “Es un mimo este reconocimiento individual, pero creo que hubiese preferido levantar la copa. Pero si tengo que buscar algo positivo es lindo, un premio al esfuerzo de tanto entrenamiento a la arrastrada”, añadió la jugadora del Club San Martín.