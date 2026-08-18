Las Leonas vs. Escocia, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Las Leonas cerrarán su participación en el Grupo B de la primera etapa del Mundial de hockey Bélgica-Países Bajos 2026 este miércoles frente a Escocia, en el partido correspondiente a la tercera fecha que tendrá lugar desde las 6 (hora argentina) en el Belfius Hockey Arena.

El encuentro se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Las Leonas le ganaron a Alemania 3 a 2 en la segunda fecha del Mundial 2026 Federación Internacional de Hockey (FIH)

La selección argentina lidera la tabla de posiciones junto a Estados Unidos, rival con el que igualó en su debut 1 a 1. Ambos combinados tienen cuatro puntos y están a mano en todo: goles a favor y en contra y, en consiguiente, en la diferencia.

La albiceleste necesita no perder contra las escocesas para asegurarse su continuidad en la pelea por el título porque las estadounidenses se enfrentarán luego a Alemania, equipo que está tercero. Es así que el choque entre norteamericanas y germanas es prácticamente un mano a mano y solo un empate entre ellas puede eliminar al combinado de Fernando Ferrara si pierde su juego frente a un rival que cayó en sus dos juegos y es el de menor poderío.

El plantel de las Leonas lo conforman Cristina Cosentino, Mercedes Artola, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Cairo, Sofía Toccalino, Milagros Alastra, Emma Knobl, Agostina Alonso, Juana Castellaro, Victoria Miranda, Victoria Sauze, Eugenia Trinchinetti, Paula Ortíz, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Zoe Díaz, Brisa Bruggesser y Lara Casas.

Fixture, resultados y posciones del grupo B del Mundial 2026

Fecha 1

Alemania 3-0 Escocia.

Argentina 1-1 Estados Unidos.

Fecha 2

Estados Unidos 3-2 Escocia.

Alemania 2-3 Argentina.

Fecha 3

Argentina vs. Escocia - Miércoles 19 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.

Estados Unidos vs. Alemania - Miércoles 19 de agosto a las 9 en el Belfius Hockey Arena.

Las Leonas le ganaron a Alemania y saltaron al primer puesto del Grupo B del Mundial FIH

En caso de lograr el primer o segundo puesto, las Leonas avanzarán a la siguiente fase, que constará de dos zonas de cuatro integrantes cada uno. En su grupo, el E, la Argentina enfrentará a los dos rivales con los que no se cruzó en la primera etapa y si termina como líder o escolta, clasificará a las semifinales. Si es tercera en la instancia inicial -ya no puede quedar última-, la albiceleste competirá por el noveno puesto en un formato idéntico.

Las argentinas ostentan dos títulos en copas del Mundo y anhelan el tercero en un torneo donde no son las máximas favoritas, pero sí una amenaza para Países Bajos. La primera estrella la lograron en Perth, Australia, 2002 con Sergio ‘Cachito’ Vigil como entrenador y la siguiente fue en Rosario, en 2010, con Carlos ‘Chapa’ Retegui.

Las Leonas tienen en su haber dos títulos mundiales, los de Perth 2002 y Rosario 2010

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