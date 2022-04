Las Leoncitas cayeron ante Alemania en los cuartos de final del Mundial y quedarán fuera del podio

Finalmente la ilusión de las Leoncitas de acceder al podio en el Mundial Junior de Hockey sobre Césped se evaporó. El seleccionado argentino, entrenado por Fernando Ferrara, cayó en los cuartos de final frente al alemán por 4-1 en Potchefstroom, Sudáfrica, y la esperanza de conseguir un tercer título mundial, tras los de Terrassa 1993 y Santiago 2016, no podrá ser.

El equipo albiceleste resultó ampliamente superado por un rival que aprovechó sus errores. Constanza Cerúndolo marcó el tanto de Las Leoncitas; las del conjunto germano fueron obra de Pauline Heinz en el primer cuarto y Carlotta Sippel, Lilly Stoffelsma y Aina Kresken en el segundo.

En el inicio del tercer período el partido se hizo más lento. Alemania no generó mucho y la Argentina manejó el juego pero le faltaron “pimienta” y eficacia en el ataque ante un adversario sólido en defensa, que no cedió espacios. En la última etapa las Leoncitas volvieron a generar oportunidades, pero Mall respondió ante una arrastrada de Valentina Raposo. A cuatro minutos del cierre, el DT Ferrara sacó a la arquera Pérez y el equipo terminó el encuentro con 11 jugadoras de campo. El esfuerzo no alcanzó y las Leoncitas no lograron revalidar el título obtenido en Santiago 2016.

Las alemanas, que habían quedado segundas en su zona, detrás de India, jugarán una semifinal con Países Bajos, y las argentinas pasarán a luchar por el quinto puesto. El domingo, desde las 6 de Buenos Aires, se medirán con Estados Unidos, antes de Sudáfrica vs. Corea del Sur.

"ARGENTINA CAE ANTE ALEMANIA" Las chicas del Seleccionado Junior fueron superadas por su par europeo en los cuartos de final del campeonato del mundo: 4 a 1 fue el resultado en favor de las alemanas. Las Leoncitas quedaron fuera de la lucha por el titulo.

El conjunto albiceleste había diseñado una campaña perfecta en la rueda clasificatoria, con tres victorias y la valla invicta frente a Austria (8-0), Corea del Sur (2-0) y Uruguay (4-0). La defensora salteña Raposo y Daiana Pacheco son las máximas goleadoras nacionales, con 4 tantos cada una sobre los 15 del equipo en sus cuatro partidos.

Los otros resultados de cuartos de final fueron Países Bajos 5 vs. Sudáfrica 0, India 3 vs. Corea del Sur 0 e Inglaterra 2 vs. Estados Unidos 1.