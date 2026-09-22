Los Leones derrotaron 3 a 1 a Chile y se llevaron la medalla dorada en los Juegos Suramericanos

A poco más de tres meses para el cierre del año, Los Leones ya redondearon un 2026 brillante: después de la medalla de bronce conseguida en el último Mundial, disputado en Países Bajos y Bélgica, se llevaron la medalla de oro en los Juegos Suramericanos al golear a Chile por 3 a 1. Aun con un plantel alternativo, el equipo conducido por el exarquero Juan Manuel Vivaldi cumplió casi con un formalismo en Santa Fe, dada la diferencia de jerarquía y el más fresco antecedente ante los trasandinos en la primera rueda. La ilusión, ahora, se proyecta a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Claro, con todas sus figuras.

Esta experiencia suramericana sirvió para foguear a varios chicos que debutaron en la selección, tales los casos de Yaco Kovalier, Luca Dulor, Joaquín Costa, Mateo Serrano, Mateo Torrigiani y Juan Fernández. Un plantel apuntalado por cuatro de mucho rodaje con el equipo albiceleste: el capitán Thomas Habif, junto con Santiago Tarazona, Nicolás Cicileo y Martín Ferreiro.

Con este mix, el objetivo está cumplido: la selección de hockey masculina ratificó su predominio en los Juegos Suramericanos, ya que se bañó de oro en todas las realizaciones de este certamen: Buenos Aires 2006, Santiago 2014, Cochabamba 2018 y Asunción 2022. La postal final fue una celebración frente al numeroso público, y al grito de “¡Dale campeón!“

Una imagen del plantel de los Leones que se consagró en los Juegos Suramericanos Rodrigo Jaramillo - Rodrigo

Para llegar a este encuentro decisivo, Los Leones fueron los amplios dominadores en una zona única de cinco selecciones en la que se midieron todos contra todos. Los dos mejores arribaron a la final. En este contexto bajo el formato de round robin, los albicelestes construyeron una campaña con números contundentes: debutaron con un 22-0 a Perú, derrotaron 4-1 a Brasil, 5-1 a Chile y 7 a 0 a Uruguay. Una campaña con 38 goles a favor y solo dos en contra en cuatro partidos.

Dominio territorial

Después de no poder romper el cerrojo en la mayor parte del primer cuarto, Argentina abrió la cuenta a través de Santiago Tarazona, que anotó a los 14 minutos y en dos tiempos, tras la primera atajada del arquero Agustín Araya. El centro provino desde la derecha por parte de Nicolás Rodríguez. Se veía venir el primer tanto: el equipo local exhibió en ese primer capítulo ocho penetraciones al círculo contra ninguna de los chilenos, además de una posesión de bocha del 71%, aunque no dispuso de córners cortos.

Con la tranquilidad de la victoria parcial, Martín Ferreiro puso el 2 a 0 a poco de comenzar el segundo cuarto, con un disparo de revés, aprovechando las facilidades en la defensa trasandina. Cualquier intento del equipo de Ernesto Monteleone por prosperar en la carpeta sintética era bloqueado por los argentinos, que intentaban por todos los sectores, buscando filtrar al círculo con largos pases o atacando por izquierda y derecha. El arquero Joaquín Ruiz prácticamente no tenía participación, mientras el conjunto nacional buscaba los espacios y progresaba con paciencia, aunque la primera mitad del partido se fue con una diferencia de solo dos goles, menor a la esperada.

Thomas Habif, capitán y referente

En el tercer cuarto, Argentina siguió arrinconando a Chile en su área pero con el agregado que fue recolectando córners cortos, hasta que Franco Agostini terminó acertando en uno de los tantos intentos desde la jugada fija, con lo que la selección aumentó el marcador a 3 a 0. Sin embargo, Ignacio Contardo descontó para Chile en el último cuarto, después de un contraataque y un desfase en la defensa local. Pero ya era demasiado tarde para preocupar a los Leones, que festejaron junto a su público.

Tarazona, autor del primer gol, confirmó que hoy fue su último partido con los Leones: “Estoy súper contento de que haya sido acá en Argentina, con una victoria, con una dorada, con toda la familia afuera y todos los amigos que llegaron hoy de sorpresa”. El jugador de 30 años amplió a TyC Sports: “Ya venía pensando la decisión desde finales del año pasado, de tirar esta última parte hasta el proceso mundialista y los Suramericanos. Siempre tuve cosas por fuera del hockey, con amigos y socios, y siempre fue prioridad la parte deportiva. A medida que pasó el tiempo, empecé a estar un poco más del otro lado, uno quiere empezar a dedicarle más cosas a estas cosas de afuera y se trató de una decisión pensada”.

Y cerró: “Ya fueron 10 años, con esta camiseta. Parece poco, pero la verdad es que es un largo camino, sumado a que se vienen estos nuevos chicos, de un nivel altísimo y que van a mantener también a Argentina en lo más alto”.