Panamericano Junior de Chile: los Leoncitos se sobrepusieron a los problemas y la controversia y se clasificaron para el Mundial

El seleccionado argentino masculino sub 21 de hockey sobre césped obtuvo este viernes la clasificación para el Mundial India 2021 al derrotar a Canadá por 2-1 y avanzar a la final del Panamericano Junior que se lleva a cabo en Chile. El equipo dirigido por Mariano Ronconi dirimirá este sábado la medalla dorada contra el local, que en la segunda semifinal superó a Estados Unidos por 4 a 0.

En la primera, Bruno Stellato marcó los dos goles del representativo argentino, que venía de imponerse por 9-1 a Trinidad y Tobago en los cuartos de final. Los Leoncitos compiten en el Panamericano luego de protagonizar una incómoda situación causada por un brote de coronavirus en el colectivo que compartieron con las Leoncitas camino a Chile. Incluso, en el cotejo inaugural del certamen, el plantel masculino presentó un equipo de emergencia, debido a que los jugadores originalmente convocados afrontaron un período de aislamiento. Lo mismo ocurrió con el conjunto femenino, que no tuvo el mismo desenlace: perdió con una formación improvisada y no logró acceder al Mundial.

La palabra de Joaquín Toscani, de los Leoncitos

El lunes de la semana pasada, un caso de coronavirus en el plantel de las Leoncitas derivó en que la Confederación Argentina de Hockey (CAH) aislara a los miembros de ambos planteles, que habían viajado a Mendoza vía aérea, para trasladarse en ómnibus a Chile en la mañana del martes. Una vez que llegaron al paso fronterizo Los Libertadores, se le realizó una prueba PCR a cada uno de los deportistas y allí detectaron el resultado positivo. Dado eso, la delegación argentina, toda en un mismo colectivo, tuvo que regresar a la capital mendocina y todos sus integrantes se confinaron en un hotel.

Con un equipo de reemplazo, los Leoncitos le ganaron a Estados Unidos en el debut del Panamericano Junior.

La dirigencia de la CAH y los cuerpos técnicos armaron entonces los planteles de modo urgente, teniendo en cuenta la importancia del Panamericano, que es clasificatorio para la Copa del Mundo. Las Leoncitas quedaron a cargo de Rolo Rivero, y los Leoncitos, de Mariano Ronconi, ya que los staffs estaban incluidos en ese apartamiento sanitario. La Asociación de Hockey de Mendoza proporcionó jugadores, entrenadores y preparadores físicos del ámbito local para rearmar los conjuntos y presentar equipos en Santiago. Sin embargo, más allá de la voluntad por remendar, la consecuencia deportiva fue costosa para el hockey femenino, que no ingresaron al Mundial por la derrota contra Canadá por 1 a 0.

Antes de la eliminación se habían alzado voces críticas, como la de Silvina D’Elía, campeona mundial en 2010 y medallista olímpica en las Leonas. “Los dos equipos argentinos se pierden de ir a los Panamericanos de Chile por una mala gestión de la Confederación Argentina de hockey, nuevamente. No es el presidente actual, ni el anterior, es de hace tiempo. Sí, no gusta que se sepa, pero de una vez por todas esto tiene que cambiar...”, apuntó la ex defensora.

Tras el percance, las Leoncitas no lograron clasificarse para el Mundial.

A pesar de esa situación, los Leoncitos están en la final y se aseguraron un lugar en el Mundial de India, que tendrá lugar entre el 24 de noviembre y el 5 de diciembre.

