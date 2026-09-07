Un Metropolitano femenino muy parejo y el invicto de 19 partidos de San Fernando en varones

Entre reconocimientos merecidos para Leones y Leonas tras el Mundial en el que consiguieron el bronce y el título respectivamente, el Torneo Metropolitano volvió a ver acción para arrancar, además, el último tramo de la fase regular antes de llegar a los playoffs.

A sólo seis fechas del cierre, la rama femenina está tan pareja que el fin de semana terminó con tres punteros y con el campeón, San Fernando, en el cuarto lugar pero a apenas un punto. Todo está muy cerrado y asegurar qué equipo se quedará con el número 1 sería, por lo menos, muy arriesgado.

Lomas, Santa Bárbara y Gimnasia y Esgrima son los que mandan, aunque GEBA tiene un partido más y fue el único que sumó tres puntos por su victoria como local sobre el colista San Lorenzo por 2 a 1. Lomas, en cambio, perdió sorpresivamente en su cancha frente al necesitado Arquitectura por el mismo resultado mientras Santa Bárbara igualó en su visita al también comprometido Olivos 2 a 2.

El Metropolitano femenino muestra a tres punteros

En tanto, Italiano dio un buen paso para llegar a la postemporada con su victoria como visitante de River por 1 a 0 al tiempo que Ciudad -hoy sería el último pasajero en los playoffs- también superó en su cancha a Belgrano por la mínima diferencia. Además, Banco Nación, como local, derrotó a St. Catherine’s por 2 a 1. Tan equilibrado está el panorama que entre Ciudad -el último que entraría a los playoffs- y Arquitectura -hoy descendería- hay sólo seis puntos de diferencia y en ese grupo hay otros seis equipos...

Un plato fuerte tuvo como protagonistas a Banco Provincia y San Fernando. El primero necesitaba ganar para escapar de la parte baja de la tabla y el otro, para, por ejemplo, quedar como único puntero. Finalmente repartieron equitativamente con un 1 a 1 electrizante.

Acosado por los resultados del sábado -empató Olivos y ganó Arquitectura-, Banco Provincia salió a jugar con determinación y sin especular. Por eso en el primer cuarto impuso el ritmo del encuentro asfixiando a San Fernando en su salida y construyendo las mejores aproximaciones de la mano del talento de Merino, su gran símbolo. Así el equipo contó con varios corners cortos aunque la falta de puntería le impidió convertir y ponerse arriba en el marcador.

San Fernando y Banco Provincia repartieron puntos

El inicio del segundo parcial acentuó el dominio de Banco Provincia. Arcidiácono y Lettieri fallaron en un par de situaciones muy claras. Pero en el momento de mayor asedio, San Fernando golpeó con una efectividad implacable: a los 18 minutos Candela Esandi encontró un espacio dentro del área, fue precisa en el disparo y marcó el 1-0. Lejos de acusar el impacto, Banco Provincia siguió atacando y apenas ocho minutos más tarde Delfina Merino presionó alto, robó la bocha y le hicieron el penal que ella misma cambió por la igualdad.

En el segundo tiempo el juego se volvió más parejo y más estratégico. San Fernando pudo haber marcado cuando la capitana Sanguinetti se filtró dentro de la defensa pero la arquera Ferreiro respondió de una manera brillante. El tramo final del partido fue a puro vértigo y nervios de ambos lados. Los dos fueron a buscar esos tres puntos tan importantes y armaron un juego de ida y vuelta pero a ambos les sobraron intenciones y les faltó tranquilidad para definir dentro del área. Así, entre imprecisiones propias y desatenciones defensivas llegó el final. Y la conformidad para todos.

San Fernando extiende su racha y Ciudad A espera

El regreso del torneo masculino llegó con la expectativa de saber si Ciudad A podría sumarse a San Fernando como clasificado a los playoffs, algo que el campeón había conseguido justo antes del receso mundialista. Pero en San Fernando el local le ganó a Ciudad A por 2 a 0 para extender su invicto a 19 partidos y, de esa manera, el perdedor deberá esperar por lo menos una semana más para cumplir el objetivo. Ducilo dio un paso importante para llegar a ese ansiado pasaporte al derrotar como visitante a Quilmes por 4 a 3. Mientras, las dos goleadas de la fecha fueron con triunfos de visitante y por el mismo resultado: 4 a 2: Gimnasia y Esgrima venció al comprometido Sociedad Alemana de Gimnasia y Universitario a Lomas. Además, también como visitante, Santa Bárbara derrotó al colista Ciudad B por 4 a 3.

Un partido que prometía mucho era el de Hurling-Mitre. Y ese encuentro, además, marcó una vuelta muy esperada para el hockey metropolitano porque después de diez años en Europa y de uno de su último partido -1-1 ante Quilmes-, Lucas Martínez, tras retirarse del seleccionado con el que consiguió los bronces de La Haya 2014 y de Países Bajos-Bélgica 2026, regresó definitivamente al club de Miguelete.

El festejo de San Fernando: implacable en el Metropolitano masculino

El encuentro fue un verdadero duelo de estrategias que terminó 1 a 0 para Mitre. Desde el comienzo los dos, además, jugaron con mucha intensidad en toda la cancha. Hurling se plantó en el sintético con una postura vertical y agresiva buscando de una manera constante las espaldas de los volantes adversarios para tomar al ganador desarmado en el retroceso. Mitre eligió la paciencia, la tenencia de la bocha y las asociaciones cortas para romper las líneas a través del talento de sus volantes. Esa búsqueda tuvo su premio cuando una jugada rompió el cero. La pelota circuló de un modo fluido de izquierda a derecha y llegó al ex León Bugallo, quien levantó la cabeza y metió el palazo al área para que surgiera entre todos Facundo Falchetto, quien gritó el tanto a los 20 minutos tras vencer la resistencia de Yanello.

En el segundo tiempo el desarrollo del juego se volcó a favor de Mitre, que movió la bocha de un lado al otro para intentar desarticular a Hurling y asegurar la victoria. Pero le faltó puntería en los últimos metros para llegar al segundo gol aunque la victoria jamás estuvo en duda.