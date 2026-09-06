Aryna Sabalenka, la bicampeona defensora del US Open, venció a Taylor Townsend y avanzó a los cuartos de final

Aryna Sabalenka, número 1 del mundo y bicampeona defensora en el Abierto de los Estados Unidos, aprobó otro espinoso desafío. Superó a la estadounidense Taylor Townsend (96º) por 6-4 y 6-3, sin dejarse intimidar por el apoyo del público en el court central de Nueva York, y avanzó a los cuartos de final. La bielorrusa estuvo en desventaja 3-1 en el segundo set, pero reaccionó a tiempo para impedir que la atmósfera se le volviera demasiado en contra y los nervios pudieran traicionarla.

Aryna Sabalenka impactando de revés ante Taylor Townsend en el USTA Billie Jean King National Tennis Center JULIAN FINNEY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sabalenka extendió su racha de victorias en Flushing Meadows a 17 partidos y se clasificó para sus 17° cuartos de final de Grand Slam, seis de ellos en el US Open. Necesitará ganar el título por tercer año consecutivo y que la kazaja Elena Rybakina sea eliminada antes de las semifinales para mantener su liderazgo en el ranking del WTA Tour.

A pesar de estar casi afuera del top 100, Townsend es una rival talentosa que se potencia ante los grandes escenarios, sobre todo en Flushing Meadows, donde alcanzó los octavos de final en tres ocasiones. Dos de sus tres triunfos contra jugadoras del top 10, además, se produjeron en el torneo neoyorquino: contra Simona Halep en 2019 y ante Mirra Andreeva el año pasado. En esta oportunidad, la jugadora zurda y de 30 años buscaba su mayor sorpresa y su primer cuarto de final en un Grand Slam, pero tuvo un obstáculo imposible de superar.

La zurda Taylor Townsend no pudo con Aryna Sabalenka en la cuarta ronda del US Open SARAH STIER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Townsend es una jugadora increíble. Estaba muy enfocada y fue muy desafiante enfrentarla especialmente aquí”, apuntó Sabalenka y le agradeció a los espectadores por haberla respetado, pese a no ser la jugadora local. “Sabía que iban a estar de su lado, pero no que iban a ser tan respetuosos conmigo”, señaló la número 1, que se enfrentará en los cuartos de final con la campeona de Wimbledon y sexta cabeza de serie, Linda Noskova, o a ante la undécima cabeza de serie, la ucraniana Marta Kostyuk.

Lo mejor de Sabalenka vs. Townsend

Townsend sorprendió con su outfit

La tenista estadounidense pisó la superficie dura del estadio Arthur Ashe con un atuendo que no pasó inadvertido. El US Open es uno de los torneos en los que las marcas de indumentaria suelen ser más osadas y les proponen a sus jugadores utilizar atuendos distintos. Eso hizo Townsend, que entró al duelo ante Sabalenka con un conjunto negro y con capucha. La japonesa Naomi Osaka es otra de las jugadoras que suelen jugar con la moda.