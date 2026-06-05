Horacio Zeballos jugará una nueva final de Roland Garros en dobles

Horacio Zeballos está nuevamente a un paso de hacer historia en Roland Garros. El marplatense y el español Marcel Granollers avanzaron este viernes a la final del cuadro de dobles masculino tras imponerse en semifinales y tendrán la posibilidad de defender el título conquistado el año pasado en París. La dupla hispano-argentina derrotó este viernes a los italianos Simone Bolleli y Andrea Vavassori por 7-6 (7-4) y 6-4, en la segunda semifinal del Abierto francés, que se extendió por una hora y 55 minutos.

¡ZEBALLOS Y GRANOLLERS FINALISTAS DE ROLAND GARROS! 👏🔝



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La dupla, máxima favorita del certamen, ratificó su gran presente sobre el polvo de ladrillo francés y buscará sumar un nuevo trofeo de Grand Slam. Sería el tercero juntos, si el domingo se consagran en París.

La final será ante el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten, segundos preclasificados, quienes vienen de ganarles a los locales Quentin Halys y Pierre-Hugues Herbert por 6-3 y 6-4.

En 2025, Zeballos y Granollers conquistaron Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos. Ahora tendrán una nueva oportunidad de ampliar un palmarés que ya los ubica entre las parejas más consolidadas del tenis mundial.

PARIS, FRANCE - JUNE 05: Marcel Granollers of Spain and Horacio Zeballos of Argentina celebrate a point against Andrea Vavassori and Simone Bolelli of Italy in their Men's Doubles semi-final match on Day Thirteen of the 2026 French Open at Roland Garros on June 05, 2026 in Paris, France. (Photo by Dan Istitene/Getty Images) Dan Istitene - Getty Images Europe

A los 41 años, el argentino atraviesa una etapa de notable vigencia. Lejos de conformarse con los títulos obtenidos, mantiene su presencia en la elite mundial y continúa compitiendo de igual a igual con las mejores parejas del circuito.

La sociedad con Granollers también explica buena parte de ese éxito. Juntos construyeron una de las duplas más consistentes de los últimos años, con presencia habitual en las instancias decisivas de los torneos más importantes del calendario y una regularidad que los llevó a ocupar los primeros puestos del ranking. Jugarán su final número 28: ganaron 15 títulos y perdieron en las restantes 12 definiciones.

La pareja hispano-argentina gestó su clasificación a la final con autoridad. En la primera ronda dejaron atrás a Marton Fucsovics y Marcos Giron (6-3 y 6-2). En la segunda ronda derrotaron a Bart Stevens y Vasil Kirkov (6-3 y 6-4). En octavos de final, el partido frente a Lucas Miedler y Alexander Erler se resolvió con el retiro de los austríacos cuando caían por 6-4 y 1-1.

El saque de Horacio Zeballos, con su compañero Marcel Granollersen la red Dan Istitene - Getty Images Europe

Tras vencer por 6-3 y 6-4 al monegasco Hugo Nys y al francés Edouard Roger-Vasselin en cuartos de final, la pareja dio otro paso firme este viernes al derrotar a Simone Bolelli y Andrea Vavassori para avanzar a una nueva final de Roland Garros.

Con la vigencia de quienes siguen compitiendo en la elite, Zeballos y Granollers irán por otro gran título y por un nuevo capítulo en una asociación que continúa desafiando el paso del tiempo.