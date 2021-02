El inesperado elogio de Oscar Ruggeri a José Luis Chilavert

José Luis Chilavert y Oscar Ruggeri mantienen una larga disputa que data de sus años de jugadores Crédito: Twitter/captura

El panelista de ESPN F90, Oscar Ruggeri, se refirió este martes en términos positivos al exarquero paraguayo José Luis Chilavert, con quien mantiene una disputa desde hace muchos años.

En el marco de una discusión sobre la importancia de los hermanos Oscar y Ángel Romero en el equipo de San Lorenzo de Almagro, los periodistas trajeron a la memoria otros referentes guaraníes, entre los cuales apareció el nombre de "Chila".

"Chilavert, y sí. Ganador. Qué, ¿no voy a reconocer? Por más que no estamos bien. Yo no puedo decir: no, Chilavert no. Terrible ganador el tipo en la cancha. Y bueno, ¿qué te parece? Yo conviví, yo jugué, concentré, todo. Yo nunca vi a Chilavert que llegaba tarde, terminaba de entrenar y se quedaba con los pibes tres horas tirando tiros libres, entrenando. Vos le tirabas centros y él la agarraba", recordó el "Cabezón" que fue compañero del portero en Vélez Sarsfield.

La histórica pelea entre Ruggeri y Chilavert tiene sus orígenes en el año '92, cuando el defensor acusó a su compañero de echarlo del Fortín, luego de que el vestuario del plantel que dirigía Luján Manera se partiera en dos (por un lado, el grupo de Ruggeri y Ricardo Gareca; por el otro lado, ell grupo de Roberto Trotta y "Chila"). Luego, llegaría Carlos Bianchi al banco de suplentes para dar inicio a la etapa más exitosa en la historia del club de Liniers.

Tiempo después, en las Eliminatorias 94', Chilavert y Ruggeri se enfrentaron por el fútbol de selecciones, en el marco de las Eliminatorias clasificatorias al Mundial de Estados Unidos 1994, cuando el conjunto que diría Alfio Basile derrotó por 3 a 1 a su rival en Asunción. Luego de cruzarse en la cancha con "Chila" y con Roberto Cabañas, el "Cabezón" fue expulsado, mientras que la Albirroja terminó con nueve jugadores en cancha.

Sin embargo, el cruce más recordado ocurriría en el Apertura 96', cuando Ruggeri, por entonces, defensor de San Lorenzo, arriesgó una fallida plancha contra "Chila", que se encontraba de espaldas y que el portero guaraní eludió con astucia.

Luego, las diatribas verbales se sucedieron a lo largo de los años, con municiones pesadas de uno y otro lado. Incluso, el exarquero le propuso pelear en un ring en la cancha de Vélez o en la de Boca "a cinco rounds".

Recientemente, Chilavert acusó a Ruggeri de "felpudo", "payaso" y "bufón" por el lugar que ocupa en el envío que conduce Sebastián Vignolo. También lo acusó de, al igual que el fallecido jugador Diego Maradona, claudicar en la lucha contra los "mafiosos del fútbol" antes del FIFA Gate, cuando tras denunciar juntos a la Conmebol, Ruggeri fue convocado para participar del programa 90 Minutos de Fútbol que por entonces se emitía en Fox Sports.

"Maradona se acomodó con (Gianni) Infantino, con un cargo en FIFA. Ruggeri es un felpudo, un payaso. De ese grupo quedamos solamente Careca, Romario y yo", señaló Chilavert.