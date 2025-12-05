LA NACION
Sorteo del Mundial 2026, en vivo: la gala de la FIFA, el grupo de Argentina y el minuto a minuto

La ceremonia en la que se conocerán los rivales del último campeón, reacciones y declaraciones de los participantes

Sorteo del Mundial 2026, en vivo: la gala de la FIFA, el grupo de Argentina y el minuto a minuto
Sorteo del Mundial 2026, en vivo: la gala de la FIFA, el grupo de Argentina y el minuto a minuto(X/@RegueiraRelator)
  • El sorteo comenzará a las 13 (horario argentino)
  • La Argentina está en el Bombo 1, como cabeza de serie
  • Durante la ceremonia, Scaloni trasladará la copa hacia el escenario
  • Milei no estará presente

Cómo quedaron conformados los bombos del sorteo

  • Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania
  • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia
  • Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudí y Sudáfrica
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA
