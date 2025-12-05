en vivo
Sorteo del Mundial 2026, en vivo: la gala de la FIFA, el grupo de Argentina y el minuto a minuto
La ceremonia en la que se conocerán los rivales del último campeón, reacciones y declaraciones de los participantes
- El sorteo comenzará a las 13 (horario argentino)
- La Argentina está en el Bombo 1, como cabeza de serie
- Durante la ceremonia, Scaloni trasladará la copa hacia el escenario
- Milei no estará presente
Cómo quedaron conformados los bombos del sorteo
- Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania
- Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia
- Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudí y Sudáfrica
- Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA
¡Una locura! El rugby, en llamas: una figura de Sudáfrica le metió el dedo en un ojo a un rival y sufrió una fuerte sanción
Ganó 13-12. Ellerstina Indios Chapaleufú estaba al borde del KO, resurgió y ahora buscará la gloria en Palermo ante el dream team
Todos miran a la Argentina. El Mundial de Trump tendrá un sorteo con "control de daños" y beneficios para el campeón
