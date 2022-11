“Jamás dudes la carrera que elegiste”: el emotivo posteo de la esposa de Ángel Correa tras quedar afuera de la lista de Scaloni

escuchar

Luego de darse a conocer los 26 jugadores que formarán parte de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, la lista del DT Lionel Scaloni inevitablemente dejó afuera algunos nombres, como el del rosarino Ángel Córrea, uno de los jugadores que más luchaba por tener un lugar en la Copa del Mundo. Tras esta decisión, la esposa del futbolista decidió expresarle su apoyo incondicional a su marido y le dedicó un emotivo posteo en redes sociales.

“Jamás dudes la carrera que elegiste, nunca jamás te cuestiones de lo que sos y no sos capaz , y mucho menos dejes que las decisiones de otras personas influyan en tu estado de ánimo y en que te hagan pensar si sos o no sos capaz de cumplir algún objetivo”, comienza el posteo de Sabrina Di Marzo, la esposa de Correa.

“Vivo con vos y veo el trabajo diario qué haces y siéndote sincera no creo que nadie lo haga”, destacó la mujer por Instagram en relación a la decisión de Scaloni de dejarlo fuera de la lista de los 26 jugadores.

“Esa constancia para entrenar, para hacer fisio de 7 días 5. Para alimentarte como debes, para no salir a restaurantes y comer en casa. Sos una persona súper responsable , razonable y una persona con muchísima cabeza. Siempre vamos a estar acá para vos , en las buenas en las malas y en las que toque.”, agregó Di Marzo. Y de forma emotiva concluyó: “Siempre te vamos a acompañar acá o en donde sea. Para nosotras sos imprescindible”.

Una de las disyuntivas que afrontó Scaloni tenía dos nombres para un solo lugar: Paulo Dybala (desgarrado en un partido de la Roma, su club, y quien llegaría con lo justo al Mundial tras una recuperación en tiempo récord) y Ángel Correa. Sin embargo, Scaloni se decantó por el cordobés. El ex Instituto, Palermo y Juventus (ambos de Italia) consiguió relanzar su carrera en la capital italiana de la mano del portugués José Mourinho, principal artífice de su fichaje en el mercado invernal.

Quien sí quedó dentro del plantel de Scaloni fue el otro Correa, que suele ser convocado, Joaquín (Inter, de Italia). Gracias a sus últimas actuaciones en el Calcio, el tucumano peleará por tener minutos en el ataque con Dybala y Julián Álvarez (Manchester City).

“Espero que se me de esta vez”

Semanas atrás, el jugador del Atlético Madrid había manifestado su deseo de formar parte del seleccionado que iría a Qatar. “Está claro que cada vez que se acerca la fecha para que se haga oficial la lista, los nervios se sienten mucho más. Ojalá esté en la lista, trabajo para eso y me siento parte de ese grupo que se siente como una familia. Sería lo máximo estar entre los convocados. Jugar el Mundial es el sueño de todo chico y espero que se me de esta vez”, había expresado en una entrevista con el canal TyC Sports.

Ángel Correa posa con la copa de la Finalissima. Michael Regan - UEFA - UEFA

A lo largo de la entrevista, el futbolista se refirió a debió a una complicada situación de salud que afrontó en 2014. Según reveló, durante unarevisión médica que marcaba su traspaso de San Lorenzo al conjunto de Madrid, al futbolista le detectaron una afección cardíaca por la que tuvo que ser operado. Eso le llevó estar varios meses sin poder jugar. Una vez que debutó, logró meterse de inmediato en el corazón de los hinchas del Atleti.

“Fue algo complicado lo que pasó en esa oportunidad. Llevaba varios días viendo el alambre que estaba a punto de salirme del pecho, y no le dije nada al doctor porque quería estar sí o sí en la ‘Finalissima’ ante Italia en Wembley”, contó en aquella oportunidad.

“Cuando se lo dije y me explicó que podría haberse infectado y eso hubiera sido muy grave, por lo que me recomendaron que fuese a Madrid para resolverlo rápido”, recordó.

“Los médicos me habían dicho que todo iba a ir bien y que no había ningún riesgo de no poder volver a jugar. Me mintieron. No me dijeron nada antes de la intervención, pero sí que existía el riesgo de no poder volver a jugar. Por supuesto, todo salió bien y pude seguir”, confesó el jugador de 27 años.

Quiénes son los jugadores argentinos que debutarán en el Mundial Qatar 2022

Con la lista de la Argentina en la mano, se puede observar que de los 26 jugadores que irán a Qatar, hay 18 futbolistas que debutarán en el Mundial, todo un cambio de época respecto a Rusia 2018.

Este año, el partido ante Arabia Saudita del 22 de noviembre será el estreno mundialista para Emiliano “Dibu” Martínez, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alejandro “Papu” Gómez, Alexis Mac Allister, Guido Rodríguez, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Joaquín Correa y Nicolás González.

Arqueros

Emiliano Martínez

Gerónimo Rulli

Franco Armani

Defensores

Nahuel Molina

Gonzalo Montiel

Cristian Romero

Germán Pezzella

Nicolás Otamendi

Lisandro Martínez

Marcos Acuña

Nicolás Tagliafico

Juan Foyth

Mediocampistas

Rodrigo De Paul

Leandro Paredes

Alexis Mac Allister

Guido Rodríguez

Alejandro Gómez

Enzo Fernández

Exequiel Palacios

Delanteros

Lionel Messi

Lautaro Martínez

Ángel Di María

Julián Álvarez

Paulo Dybala

Nicolás González

Joaquín Correa

LA NACION