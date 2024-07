John Cena anunció que se retirará de la WWE en 2025: su último evento será WrestleMania

Escuchar

En la noche del sábado 6 de julio se desarrolló Money in the Bank 2024, un evento de lucha libre organizado por la WWE en el Scotiabank Arena en Toronto, Canadá. Pese a ser una jornada con muchas exhibiciones, los fanáticos recibieron una mala noticia en medio del espectáculo: John Cena, quien se encontraba semiretirado, anunció que abandonará los rings a partir del año que viene.

Luego de ser presentado por Trish Stratus, otra histórica del deporte, Cena tomó el micrófono y se centró en el ring para dirigirse tanto al público presente en el estadio como al de la transmisión, y comunicarle una noticia importante. “¿Por qué estoy aquí? Esta noche, oficialmente anuncio mi retiro de la WWE”, manifestó.

BREAKING NEWS: John Cena announced at #MITB he will retire from in-ring competition in 2025.#ThankYouCena pic.twitter.com/6TPnYI5iU2 — WWE (@WWE) July 7, 2024

“Escucho una opinión mixta ahí fuera. Muchas preguntas. ¿Por qué aquí? De hecho, quiero hablar de Canadá. Quiero hablar de los canadienses. He estado aquí por mucho tiempo, durante dos décadas y he visto todo tipo de audiencias. He vivido momentos increíbles y también malos. Y al final me he dado cuenta que los hardcore fans siempre están a tu lado”, continuó Cena mientras el público gritaba por la noticia.

Además, señaló: “En todos estos años, una de las cosas más importantes que aprendí es que WWE siempre está encendida y los canadienses también. Este es el lugar perfecto para decir lo que tengo que decir. Pero por qué ahora. Porque es Money in The Bank. El símbolo de la oportunidad, el símbolo de que algo no termina, como lo de esta noche. Todos sabemos que Raw hace historia el año que viene cuando se mueva a Netflix. Yo voy a ser parte de Raw en Netflix y eso va a ser parte de la historia. El Royal Rumble será mi último. Elimination Chamber será mi última. Si estoy aquí es para anunciar, que en Las Vegas, en WrestleMania 2025, será mi última WrestleMania en la que compita”.

El histórico luchador ya había anticipado en junio de este año que su recorrido en el mundo deportivo estaba apunto de culminar para enfocarse en su carrera como actor. “Sé que mi paso por la WWE está llegando a su fin, pero el fitness formaba parte de mi vida mucho antes de que empezara estoE. El fitness formará parte de mi vida, espero que mientras mi corazón siga latiendo. Así que la WWE ha sido un gran capítulo de mi vida. Es el año 23 para mí y el sol se está poniendo en ese capítulo del libro,”, había afirmado en una entrevista con People.

