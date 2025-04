Potencia mundial: el camino imparable de los Pumas 7s. de la nada a la cima de la disciplina

El lunes 2 de septiembre de 2013, Santiago Gómez Cora asumió como head coach de la selección argentina de seven. Después de una ilustre carrera en la disciplina y de un paso fugaz y exitoso al frente de la selección de Buenos Aires, era el salto lógico. Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, los primeros en incorporar el seven, eran el objetivo. Pero en su cabeza había un sueño mucho más grande. Once años y medio más tarde, lo que entonces parecía una locura es una realidad tangible. Los Pumas 7s son una potencia mundial.

Con el acceso a las semifinales del Seven de Singapur, sexta y última etapa regular del Circuito Mundial 2024/25, la selección argentina se aseguró por segunda temporada consecutiva el primer puesto en la tabla general y el título de League Winners. En un controvertido formato introducido el año pasado, el campeón se dirimirá en un certamen final reservado para los ocho mejores, a todo o nada. Será el 3 y 4 de mayo en Los Ángeles, sistema que está en revisión por parte de World Rugby para 2026. Para el entrenador argentino, este logro tiene un mayor valor, ya que refleja la actuación del equipo a lo largo de toda la campaña y no de un momento esporádico.

Los Pumas llegaron a Singapur con tres títulos consecutivos en cinco torneos y seis medallas de oro en las últimas 12 etapas del Circuito. En ese lapso, Nueva Zelanda y Francia ganaron dos cada una, los que más se le acercan. Un dato elocuente de la superioridad que acredita la Argentina.

“Mi objetivo era ser mejores cada día, mi sueño era ganar Hong Kong, mi propósito era que Argentina fuera potencia”, dijo emocionado Gómez Cora más tarde en ESPN. “Hace cinco años que Argentina es una potencia. Cuando asumí era algo impensado, nos trataban de locos. Ganar la serie era una utopía. Lo sufrí mucho porque son 20 años de verlo todo de afuera. Hoy ser protagonista es muy lindo y es poder dar una linda alegría a nuestro país es increíble. Son muchos torneos, muchos viajes. Hay mucho en juego. Lo disfrutamos muchísimo, pero es un trabajo enorme.”.

El logro no fue nada sencillo. Los Pumas 7s llegaron a Singapur una semana después de consagrarse por primera vez en su historia en Hong Kong, el certamen más emblemático del mundo del seven desde su creación en 1976 y una deuda ahora saldada por Gómez Cora. En Singapur, les alcanzaba con finalizar séptimos para asegurarse el primer puesto en la general. Sin embargo, el formato acotado no permitía errores: cuatro grupos de tres con pase directo a semifinales para los primeros de cada zona. La vez anterior que esto ocurrió, en Ciudad del Cabo, la derrota ante los locales los dejó fuera de la lucha por el título.

Los Blitzbokke volvieron a cruzarse en el camino. La tensión que sintieron los argentinos fue notoria. Sudáfrica había caído en el debut ante los británicos, pero puso presión en los rucks en defensa, movió la pelota de punta a punta cuando tuvo posesión y así complicó a un equipo que no tuvo la fluidez de otras veces. La definición llegó en la última acción, un minuto y medio después de la bocina final. La derrota 24-21 obligaba a los Pumas 7s a superar a Gran Bretaña para ganar la zona y seguir en carrera. Una derrota los habría mandado al fondo de la zona y a pelear por el noveno lugar, dejándolos a merced de lo que pudieran hacer Fiji y España, las otras dos selecciones que llegaron con posibilidades de sobrepasarlos.

El duelo con los británicos comenzó muy bien. En dos acciones con el sello del equipo, con posesiones largas, paciencia y poder de definición, los Pumas 7s se adelantaron 12-0. El descuento british fue eclipsado por otro try sobre el final del primer tiempo, una conquista clave para adelantarse 19-7. Sin embargo, todo se complicaría en la segunda mitad. Una amarilla por un tackle alto a Matteo Graziano y un inmediato try de Gran Bretaña obligaron a los argentinos a defender la victoria durante dos minutos con uno menos. Allí volvió a aparecer el alma del equipo para resistir. El pitazo final fue sinónimo de alegría, desahogo y emoción.

“Ganar estas dos series fueron las dos mejores alegrías de mi vida. Ganar una medalla tiene una jerarquía enorme, pero ganar una serie parecía una utopía”, continuó Gómez Cora, quien en esta gira por Asia volvió a unirse al equipo después de perderse los dos primeros torneos del año por una operación en la espalda. “Quiero regalar esto a los argentinos, somos bicampeones y podemos caminar con la frente en alto. Sepamos de dónde venimos. El rugby argentino se hizo profesional mucho después que el resto. Pero con los clubes atrás y cuando el proyecto es bueno, no importa qué ventaja tenga un equipo. El jugador argentino tiene una plusvalía y cuando la cosa no funciona como hoy, da ese extra.”

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los Pumas 7s lograron una heroica medalla de bronce luego de vencer a Sudáfrica en cuartos de final jugando todo el segundo tiempo con uno menos. Fue la inyección de confianza que necesitaba un plantel que Gómez Cora había dotado de estabilidad, algo que no existía en el pasado, con una mezcla de jugadores experimentados en la disciplina y algunas estrellas capaces de marcar la diferencia por desequilibrio individual, como Marcos Moneta y Luciano González (por entonces también estaba Rodrigo Isgró, que esta temporada se mudó definitivamente al rugby de 15). En Vancouver 2022 se quebró el maleficio y los Pumas 7s lograron el primer título en 13 años. Al año siguiente terminaron la temporada con tres conquistas y otras tres finales perdidas para finalizar segundos por primera vez en la historia, detrás de Nueva Zelanda. El año pasado lograron lo impensado y terminaron al frente de las posiciones, justo cuando cambió el formato de definir el campeón; el título se escapó en la gran final disputada en Madrid, donde cayeron en la definición ante Francia. El duro golpe sufrido en París 2024, donde fueron eliminados en cuartos de final ante los locales, no hizo más que alimentar el hambre de estos Pumas.

En la madrugada de este domingo (a las 3.34 de Argentina), los Pumas 7s jugarán las semifinales en Singapur ante Fiji en busca de una nueva medalla de oro (la otra la disputarán Kenia y España). El título de ganadores de la temporada está asegurado. No es un sueño, no es una locura. Es una realidad. Los Ángeles es el próximo objetivo, una revancha de lo ocurrido en Madrid un año atrás. Todavía hay sueños por cumplir.

