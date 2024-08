José “Maligno” Torres opinó sobre la polémica por el cambio de nacionalidad de Gonzalo Peillat y chicaneó: “Hay que golpearlo”

Escuchar

José “Maligno” Torres opinó sobre la polémica desatada alrededor de Gonzalo Peillat, el exjugador de la selección argentina de hockey que ahora defiende los colores de Alemania y que fue verdugo de los Leones en los Juegos Olímpicos de París. “ Hay que golpearlo ”, bromeó el medallista de oro en freestyle de BMX y contó que si bien no pudo ver el partido de cuartos de final, la euforia y calentura es propia de los deportistas argentinos: “Nos hacemos resaltar en todos lados ”.

Torres es el único argentino hasta ahora en conseguir una medalla para la delegación nacional en los olimpíadas que se disputan en Francia a orillas del Rio Sena. En su vuelta al país, fue recibido por cientos de personas en Ezeiza en su arribo y este lunes se reunió con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

Convertido en una nueva estrella nacional, fue requerido para múltiples entrevistas en canales de televisión, radio y streaming, y hubo una pregunta recurrente: “¿Qué opinaba del eufórico festejo y las declaraciones posteriores de Gonzalo Peillat sobre la Argentina?”.

BMX, José “el maligno” Torres Gil ganó medalla de oro en BMX freestyle. Santiago Filipuzzi/ Enviado especial

“Escuché muy poco... Cómo que él pasó a ser de Alemania y le festejó en la cara a todos los argentinos. ¿Algo así?”, se preguntó entrevistado en Canal América. “Hay que golpearlo”, consideró entre risas y haciendo honor a su apodo.

Más tarde, en diálogo con Eduardo Feinmann en LN+ se explayó sobre el tema. “Los argentinos nos hacemos resaltar en todos lados. Es la forma en la que vivimos y sabemos todo lo que nos cuesta y lo vivimos al 100%″, dijo con la intención de explicar la reacción de Peillat en el gol que le convirtió a los Leones.

“No pudimos ver el partido porque estábamos viajando”, aclaró y siguió: “ No sé que problema habrá tenido para haber bardeado de esa manera, pero hay que darle una ‘estate quieto’ para que se solucione más rápido ”. Además, aclaró que no posee cuenta de X, luego de que se viralizara un posteo con su nombre mucho más crítico sobre el asunto. “Yo no tengo Twitter”, dijo.

En la misma entrevista, Torres comentó por qué es apodado “Maligno”. “Es más que todo por las bromas que nos estamos haciendo todo el tiempo para distraernos y poder competir mejor. Quizás otros se concentran más y nosotros bromeamos. Y también porque mi hermano era más bueno que yo”, indicó ante la curiosidad de Feinmann.

BMX, José “el maligno” Torres Gil ganó medalla de oro en BMX freestyle Santiago Filipuzzi/ Enviado

Asimismo, resaltó el esfuerzo y el orgullo que significó la obtención de la medalla dorada. “Trabajamos muy duro para llegar acá. No veníamos con expectativas para ganar la medalla porque no llegamos en las mejores condiciones. Pero la vida se alineó y tuvimos la de oro. Con esta medalla quiero respaldar a todos los atletas que dejan todo”, reflexionó Torres.

“Ha sido un trabajo inmenso. En un deporte tan individual hay que remarlo todo solo, además siendo un deporte bastante nuevo olímpicamente donde no conocemos muy bien las estrategias que se hacen para llegar a las olimpíadas, pero por suerte los patrocinadores privados me dan una mano para poder estar viviendo el sueño”, relató y continuó: “No me tocó la suerte de ser una persona que esté todo el tiempo sana, vine arrastrando muchas lesiones. Hay muchas cosas que uno no cuenta, para no dar pena ni lástima”.

Este fue el encuentro entre el Presidente Javier Milei y José “Maligno” Torres, el ganador de la medalla dorada en los juegos olímpicos París 2024 por su magnífico desempeño en BMX Freestyle. Fin. pic.twitter.com/tI8uDrWbjd — Manuel Adorni (@madorni) August 5, 2024

Por último, dio detalles sobre su encuentro con el presidente Javier Milei y cómo se gestó el saludo desde la casa de gobierno hacia Plaza de Mayo. “Estoy muy contento con la visita. Nos avisaron anoche (por el domingo) y queríamos ir y ver de qué se trataba. Estábamos con miedo de ver cómo desenvolvernos, pero nos trató muy bien y tranquilo”, recordó Torres.

Según contó, hubo risas y un buen clima lo que llevó a la reunión a extenderse más de lo pautado, sin embargo señaló que no se animó a pedir mejoras para su deporte: “Preferí conocernos un poco más antes de estar pidiendo y pidiendo como podría hacer otra persona”. “Estaría genial que nos hagan más parques de nuestra disciplina, pero también se que es difícil saltar a decir eso cuando hay gente muy complicada en la vida cotidiana”, reconoció.

LA NACION