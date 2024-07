BMX Freestyle: el momento en que el Maligno Torres consigue el oro en los Juegos Olímpicos

Escuchar

El biker argentino José “Maligno” López sabía que lo había hecho bien ya en su primera pasada de la final de BMX freestyle. Demostró su agilidad durante el minuto asignado y al finalizar alzó su bicicleta. Estaba confiado. Y, tras ello, los 94,82 puntos que le dio el jurado lo consagraron campeón del torneo en los Juegos Olímpicos de París minutos después, cuando ya ningún contrincante pudo superarlo. Fue así que el joven de 29 años consiguió la primera medalla para Argentina, nada más y nada menos que la ansiada dorada.

El podio lo completaron Kieran Reilly, de Gran Bretaña, y Anthony Jeanjean, de Francia. López redondeó una tremenda primera ronda que le permitió liderar la final desde el principio para traer la primera presea de oro a la Argentina desde Río 2016.

Por su marca en la clasificación (7° de 9), el “Maligno” fue el tercero en salir a la pista. Torres se aprestaba a protagonizar su final. Estaba en la tarima a punto de iniciar su recorrido cuando, mientras comenzaba a sonar de fondo el tema “Paranoid” de Black Sabbath que lo acompañaría en su presentación, hizo varias palmas para darse aliento. Le bastaron tres segundos para demostrarle a los jueces y presentes por qué había llegado hasta esa instancia, cuando voló por el aire e hizo girar su bicicleta.

El argentino también protagonizó una gran segunda pasada, en la que sumó 92,12 puntos, en donde demostró que su primer puntaje no había sido solo fortuna, pero el reglamento del torneo disponía que se tenía en cuenta la mejor de las dos corridas.

Las segundas demostraciones del francés Jeanjean y del británico Reilly dejaron en suspenso las ansias del equipo argentino. En ambos casos, la puntuación de los jueces se demoró algunos minutos, lo que generó buenas expectativas en esos dos deportistas, que se mostraron muy confiados, e hizo más emotivo el festejo del campeón olímpico.

Así quedaron las posiciones en la final de BMX:

1.- José Torres (Argentina): 94,82

2.- Kieran Reilly (Gran Bretaña): 93,91

3.- Anthony Jeanjean (Francia): 93,76

Cómo llegó el Maligno a la final de los JJ. OO.

Durante la clasificación, Torres logró un puntaje promedio de 86.66, lo que lo llevó a terminar séptimo de nueve. “Estoy muy contento, porque entrar a la final era lo más difícil para mí. Son dos rondas que nos toca competir y no podemos fallar. Ya tuve una mala experiencia en el Preolímpico de China, en el que me sentía increíblemente preparado y de repente en un desliz no pude entrar a las finales”, contó entonces el cordobés a TyC Sports.

Además, habló de su rendimiento en las preliminares: “Dentro de todo anduve bien, pero sé que puedo estar mejor. Estoy con un problema respiratorio y lo estoy viendo con los médicos, pero no me puedo quejar: me siento preparado”, aseguró el atleta de 29 años, que sufrió varios golpes en los entrenamientos previos, aunque hará todo para llegar en condiciones. Por lo pronto, se aseguró un diploma olímpico.

