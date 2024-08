Juan Román Riquelme se enojó con el Chavo Fucks y abandonó una entrevista en vivo: “A mí no me reta ni mi viejo”

Escuchar

Juan Román Riquelme mantuvo un fuerte entredicho con el periodista Diego “Chavo” Fucks este martes por la tarde durante una entrevista en ESPN. Ofuscado, el exjugador se levantó y abandonó la entrevista en vivo. “A mí no me reta ni mi viejo” , sentenció antes de dar por finalizado el diálogo televisivo.

Mientras el presidente de Boca Juniors criticaba al periodismo por no haber valorado la actitud de su club de ceder jugadores a la selección para participar de los Juegos Olímpicos de París 2024, el periodista deportivo se expresó en desacuerdo y arremetió: “Prende la tele entonces. Acá se dijo. Acá se discutió”.

“Espera, espera. Estoy hablando. Si me van a tratar mal, yo prefiero no hablar”, admitió Riquelme que, lentamente, empezó a levantarse de su asiento y a sacarse el auricular con el que escuchaba las declaraciones del conductor Sebastián “Pollo” Vignolo y panelistas que lo rodeaban en el estudio de televisión.

EL CRUCE ENTRE RIQUELME Y CHAVO FUCKS



Riquelme “En la tele nunca se dijo que hicimos bien en ceder los jugadores”



Chavo “Prende la tele entonces, porque a a se dijo”



Riquelme “A mi no me reta ni mi viejo”



SE LEVANTÓ Y SE FUE pic.twitter.com/eeSPvHPs5X — Boca Info (@Labocatw) August 20, 2024

“Te mandó un abrazo grande, Sebastián”, lanzó. En simultáneo, Vignolo trataba de retenerlo con un “pará, pará, pará” a la vez que le pedía a Fucks que se tranquilizara.

Sin embargo, no logró convencer al presidente de Boca que, con evidente enojo, lanzó antes de dar la entrevista por terminada: “Ese señor que habla, habla mal. No, no, no. Te mando un abrazo grande, Sebastián. A mi no me reta ni mi viejo. No, no, no. Un beso grande, Sebastián”.

El descargo del “Chavo” Fucks luego de que Riquelme abandonase el móvil

Instantes después de que el directivo del Xeneize cortara comunicación con ESPN, Fucks mantuvo su postura y redobló la apuesta: “No podemos dejar que mienta libremente. Todo lo que dijo es mentira. Que hablamos de [Aaron] Anselmino recién el domingo. Que nunca mencionamos a Anselmino. Que no va a contestar por qué Anselmino no está en la lista, cosa que los periodistas nos preguntamos mucho antes del partido contra San Lorenzo del pasado domingo”.

“Es una sarta de mentiras y de acusaciones ridículas”, insistió a continuación. “A mí me hubiese gustado charlarlo por lo menos”, señaló Vignolo, que recibió la siguiente respuesta de parte de Fucks: “A mí también me hubiese gustado discutirlo, pero todo lo que dijo es mentira. Nosotros hemos ponderado el trabajo de los juveniles”.

Tremendo lo de Chavo Fucks y Riquelme en F90.



Román se levantó y se fue de la entrevista cuando Fucks le retrucó.



Después este último le pegó y TILDÓ DE ALCAHUETES a la gente que trabaja con él y dejó un palito para los "youtubers" (¿Serán Azzaro y compañía?) pic.twitter.com/3B0V6Jzc0G — Mauro Weiss (@mauroweiss0) August 20, 2024

“Dije ayer que [Anselmino] le iba a pelear el puesto de acá a dos años al Cuti Romero. ¿Qué más querés que diga? Dije que es el mejor jugador que ha sacado Boca predio. Pero los alcahuetes que tiene [Riquelme], los mercenarios que tiene en YouTube tienen que contarle alguna vez que acá las cosas se dicen”, arremetió.

Y concluyó: “Habla de nosotros, dice cosas que son falsas y salimos todos los días al aire. Está grabado. Me molesta mucho”.

No es la primera vez que Riquelme se cruza con un periodista. El pasado mes de abril, tras el despido de Hugo Ibarra como entrenador, el presidente de Boca Juniors demostró su malestar por la difusión de nombres que se barajaban en los medios y tuvo una actitud grosera con un cronista.

Desde el predio de Ezeiza, con termo bajo el brazo y un mate en mano, se acercó al periodista de TyC Sports que esperaba definiciones de su parte y le dijo: “Esta imagen es mentira. No le mientan más a la gente”. Luego, se retiró sin aceptar ser entrevistado y ante la sorpresa de los presentes.

"Esta imagen es mentira, no le mientan más a la gente", Juan Román Riquelme. Dirigente. Gestión. Ídolo. Siempre tuvo todo claro el 10. pic.twitter.com/JHKUKWuSFr — Juan Gavelán (@JuanGavelan) April 6, 2023

Otras definiciones de Riquelme: mercado de pases, refuerzos y más críticas al periodismo

En relación al mercado de pases y la incorporación de refuerzos al club, el exfutbolista de 46 años empezó por señalar: “Nosotros estamos muy contentos con el plantel que tenemos. Si uno se pone a mirar la tele, parecería que de Boca se fueron siete u ocho jugadores y que trajimos uno solo. Nosotros tuvimos la suerte de que el Consejo del Fútbol haya hecho un trabajo extraordinario durante estos 20 o 30 días. Hoy contamos con seis refuerzos. Si a Anselmino lo tomamos como un refuerzo, son siete jugadores en 20 días. Solamente se fue [Luca] Langoni vendido y Equi Fernández, por la cláusula que ha hecho uso el jugador”.

Sobre la posible llegada de Alan Velasco, quien actualmente juega en el FC Dallas de Estados Unidos, destacó con una crítica incluida: “Es un jugador que a nosotros nos gusta. Siempre intentamos trabajar mucho y que vengan jugadores buenos. Eso es lo único que puedo decir. Repito y perdón que lo haga. Nunca se dijo que la operación de Anselmino fue extraordinaria. Nunca se dijo que el Consejo del Fútbol hizo un gran trabajo, que vendió a un jugador la liga inglesa [Al Chelsea]”.

“A Anselmino lo tienen ahora por un año con chance de repesca. Ayer [por el lunes] hablábamos con los compañeros y decían ‘qué lástima que a un jugador así no puedan usarlo en la llave con Cruzeiro’. Lo decíamos por como juega”, acotó Diego Monroig, quien entrevistaba a Riquelme, sobre el joven defensor. “Ah pero ustedes empezaron a decir que juega así a partir del domingo. 20 días atrás, ustedes se preguntaban qué central iba a traer Boca. Y Anselmino estaba acá. No se puede vivir así. Nosotros confiamos en los jugadores que tenemos Pero la televisión dice que no tenemos defensores” , disparó Riquelme, en una nueva crítica a los periodistas.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors BOCA JUNIORS - BOCA JUNIORS

Y completó: “Llevamos cuatro años y medio y tuvimos que aguantar muchas cosas que no fueron lindas, que no fueron sanas. Tuvimos que escuchar a algunas colegas tuyos decir que los entrenadores de inferiores no estaban preparados. Que solamente estaban acá por ser amigos míos. Todo eso no es bueno. No es nada divertido escuchar la barbaridades que se dicen. Que si estamos preparados, que solo vamos a comer asado, que es el Consejo del Mate… ”.

De cara al partido del Xeneize ante Cruzeiro por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, enfatizó para cerrar: “Siempre es importante ganar. Hay muchas cosas que yo entiendo que ustedes tienen que vivir día a día. Nosotros tenemos que pensar un poco más. El entrenador tiene la suerte de contar con un plantel que creemos puede competir muy bien y tenemos la ilusión de hacer un gran partido el jueves que viene”.

LA NACION