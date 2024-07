Alicia Barbasola habló tras la liberación de Andrés Nara: “Se fue todo un poco de tema”

Escuchar

El viernes trascendió que Andrés Nara, el padre de Wanda y Zaira, quedó detenido en la estación departamental de seguridad en Tigre por violencia de género tras una discusión que tuvo con su pareja, Alicia Barbasola. “Una pelea escaló, los vecinos escuchan y deciden denunciar. Llegaron dos patrulleros. La suben a ella a un móvil y a él a otro”, dijo el panelista Pepe Ochoa en LAM (América), al tiempo que remarcó: “Los gritos de ella eran muy terribles, eran de una discusión”. En este sentido, advirtió que, como a ella “le vieron marcas en la cara”, su pareja quedó detenida.

El martes, en tanto, Andrés Nara quedó en libertad. “Fue una discusión de pareja acalorada de ambas partes y, por el momento, no hay ninguna sentencia que diga lo contrario, que él obró mal o algo por el estilo”, dijo su abogado, Alejandro Cipolla en diálogo con DDM (América). “Alicia estuvo hoy con él, lo vio y se quedó haciendo el apoyo. Ella no radicó ninguna denuncia”, agregó y comentó que la próxima semana va a tener un juzgado fijado para el juicio y va a ofrecer que su representado “haga un curso en materia de violencia de género y tareas comunitarias”.

Andrés Nara fue detenido por violencia de género (Foto: captura TV)

Luego de todo esto, quien se pronunció al respecto fue Alicia Barbasola. Tuvo un mano a mano con Ángel de Brito en LAM. Tras asegurar que aún sigue “enamorada”, habló sobre lo que sucedió el viernes: ”La realidad es que está la denuncia de una vecina. Yo no denuncié”.

“Es una discusión de pareja como tiene cualquier pareja. Obviamente a veces hay situaciones que se van un poco de tono, que no está bueno. Yo estoy de acuerdo en eso”, reparó Barbasola, a lo que el conductor le preguntó si fue la primera vez que sucedía o era algo recurrente. “Todas las parejas discuten. Lo que yo creo es que cada persona tiene una forma de ser. A mí, por ejemplo, me ha costado sanar muchas cosas, pero puedo tener una discrepancia con vos o con cualquier persona y hablar en este tono. Jamás te voy a insultar o a gritar, pero es mi manera. También entiendo que hay personas que son más efusivas”, sostuvo, al tiempo que destacó que Nara “es más efusivo y calentón”.

Asimismo, Barbasola remarcó: “Pero, hay una realidad. ¿Qué personas cuando discuten se dicen cosas lindas? Creo que por ahí lo mío no está en una normalidad de hablar siempre en este tono. Creo que se fue todo un poco de tema, se dijeron muchas cosas que no eran”.

Ante esto, el periodista quiso saber por qué Nara terminó preso. Alicia mencionó al comisario Luis Martínez García: “Lo que hicieron obviamente fue por protocolo ante una denuncia del estilo que hizo la vecina”. La pareja fue llevada a la comisaría: “Ahí surgió que el fiscal, por una orden de arriba, por protocolo, lo iba a dejar detenido”.

“Vos en la testimonial hablás de violencia...”, expresó De Brito. “Yo acá no quiero entrar en detalles, hay cosas que las tengo en mi privacidad. Lo que sí te digo es que para mí fue una discusión de pareja, que a veces pueden irse de tema o no”, respondió, pero el conductor insistió: “Acá está la declaración de los dos, los dos tuvieron que declarar y el episodio de violencia existió”.

El viernes, Andrés Nara quedó detenido por violencia de género; el martes quedó en libertad Gerardo Viercovich

“Te pido que se me respete esto que estoy diciendo, para mí fue una discusión de pareja. Obviamente, cada pareja es un mundo”, insistió la entrevistada y acto seguido dio detalles de lo que sucedió en la comisariía. Explicó que estaba muy nerviosa y quería irse rápido de allí. No obstante, destacó que la ayudaron: “Yo no miento. Relaté la situación, pero es un testimonio mío. Andrés lo sabe y lo comenté en su momento y fin”.

En cuanto a Andrés Nara, el martes 23 de julio por la mañana, horas antes de que saliera en libertad, su abogado Alejandro Cipolla dijo en Desayuno Americano (América) que se le impuso una “restricción perimetral de 300 metros hasta que se resuelva el incidente” y que la causa se elevó a juicio.

