Así es la Villa Suramericana de Santa Fe 2026: cerca de Messi y en el corazón del deporte

ROSARIO.- Todavía no se asoma la primavera en Rosario. Apenas el sol, pero promete. Sin embargo, en la zona sur de la ciudad, donde se emplazó Villa en la que viven los atletas protagonistas de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 la cosa ya tomó color. Y como siempre, a medida que se va poblando, se potencia la buena vibra. De fondo, subyace un dato que en los albores de la cita pocos conocen: está la casa natal de Lionel Messi, en el barrio La Bajada. Los primeros que se enteran del dato dan la vuelta y se sacan la foto en la fachada. Otros, probablemente se arrepentirán. O lamentarán no saberlo.

En el corazón del ex-Batallón 121, al sur de la ciudad que es Cuna de la Bandera, se generó un triángulo lleno de deporte que cobró vida especialmente este domingo, con el inicio oficial de la competencia y el ir y venir contaste de los atletas. Se trata de un lugar que hoy es faro y noticia, pero que quedará ahí como base de sueños de otros. Tal vez como trampolín. Es que acá, en los terrenos desde hace solo unos pocos años aparecía en soledad el Museo Santafesino para poner en valor la historia de los ídolos nacidos en esta tierra, ahora aparece la Villa, que luego será un complejo de departamentos para vivienda y a solo unos pasos, el Invencible Acuático, uno de los escenarios modelo de esta competencia que también se quedará como legado de una zona que pretende cada vez más expandir una mejor urbanización.

Villa Suramericana Santa Fe 2026

Entre ellos, la Villa es la estrella. Y si bien en esta competencia hay tres, una por cada sede de las tres que componen estos Juegos de Santa Fe 2026, fueron diseñadas bajo los mismos lineamientos. En Rosario hay tres torres de edificios, con 1.700 plazas disponibles distribuidas en departamentos de uno, dos y tres dormitorios (ya se pusieron a la venta y el más grande cuesta unos 92 mil dólares), mientras que la de la ciudad capital albergará 1.500 y Rafaela, 400.

La Zona Internacional es el espacio de ingreso y el lugar en el que los atletas pueden salir para estar con familiares, charlar con periodistas o simplemente jugar en un espacio de juegos y sillones. A la zona siguiente, estrictamente de departamentos, solo pueden acceder ellos y el personal autorizado. En ese ingreso, Bolivia y Venezuela dan la bienvenida con las banderas flameando en los balcones, en una postal tan típica como inamovible en este tipo de competencias. Los equipos muestran su identidad con más orgullo que nunca.

Villa Suramericana Santa Fe 2026

Algunos disponen incluso de los patios de las torres de edificio e instalan allí alguna que otra carpa de entrenamiento extra, más allá del gimnasio que es de todos. Otra sala de entretenimientos más grande completa el ala derecha de la Villa y el comedor, enfrente y sobre el final de la calle interna, no descansa. Interconectado a ese pasillo central de la Villa está el Museo del Deporte al que los atletas pueden acceder y por fuera del perímetro, uno de los tres Fan Fest de los que dispone Rosario, en el Parque Héroes de Malvinas (los otras están en la ex-Rural y parque Independencia). Si el público va a vivir el deporte, que sea cerca de sus protagonistas...

Dentro de las comodidades de los atletas, un elemento llamó la atención de los organizadores. Muchos pidieron expresamente que se considerara tener buenas camas, y en eso hubo que poner especial atención. Después de las críticas y rechazos que generaron las de los Juegos Olímpicos de París 2024, que eran de cartón e imposibilitaban el buen descanso, los atletas remarcaron este aspecto. Así que en Santa Fe 2026 no sólo se construyeron camas reforzadas, sino también se adquirieron colchones de mejor calidad. Incluso, existe un depósito donde hay pequeños “extensores de madera” y colchones de ese mismo tamaño, para reforzar las camas de los atletas más altos, que habitualmente sufren en las estándar.

Villa Suramericana Santa Fe 2026

A su vez, la organización repartió unos 60 mil preservativos entre los competidores. Calculando días de competencia y cantidad, el promedio es de 15 por cada uno. La cifra siempre dispara el debate. Y también siempre se agota. En los último dos Juegos Panamericanos, se entregaron unos 100 mil.

La mascota “Capi”, inspirada en el carpincho autóctono que vive en los humedales, islas y en las costas de la región, es omnipresente. Está en todos lados y en todas las formas. Pero las ediciones de peluche ya son el objeto de merchandising más solicitado. Con ello, el intercambio de pines enciende la tradición entre deportistas y alienta el cruce intercultural e interdisciplinario.

Esta es la tercera vez que la Argentina recibe a unos Juegos Suramericanos. La primera vez fue también aquí en Rosario, cuando aún se llamaban Cruz del Sur, en 1982. Y la segunda fue en Buenos Aires, en 2006. En ambas ocasiones ganó el medallero e inspiró en su tiempo y espacio más cercano. Como ahora quizás inspire a algunos respirar deporte tan cerca de donde nació Messi, uno de los más grandes de la historia. Aunque haya muchos que ni lo sepan...

La casa natal de Lionel Messi está al otro lado de la Villa Suramericana; algunos ya la descubrieron

Este sábado, la Ceremonia de Apertura que se llevó a cabo en el Monumento a la Bandera deslumbró a todos. Ahora es tiempo de los atletas.