Hay alerta amarilla por frío extremo y nevadas para este domingo 13 de septiembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo y nevadas para este domingo 13 de septiembre. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá 15 provincias afectadas. Este nivel de advertencia implica la posibilidad de que se registren “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por frío extremo regirá en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, el sudeste de Entre Ríos, el norte de La Pampa, el sur y el oeste de Córdoba, San Luis, el este de Jujuy, Tucumán, el sur de Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y el noroeste de Neuquén. El SMN indicó que estas temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud y ser peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo, como niños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Alertas por frío extremo y nevadas alcanzan a 15 jurisdicciones SMN

Frente al frío, el organismo recomienda evitar la exposición prolongada en exteriores y, en caso de tener que salir, utilizar varias capas de ropa liviana. También aconseja mantener la casa calefaccionada de manera segura, tomar abundante líquido, evitar los cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Por otra parte, se emitió una alerta amarilla por nevadas en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, con valores de nieve acumulada de entre 10 y 20 centímetros, que podrían ser superados de manera puntual. Además, no se descartan precipitaciones en forma de lluvia en las zonas más bajas.

En una provincia rige una alerta por nevadas SMN

Ante estas condiciones, se aconseja evitar salir y utilizar vehículos preparados para circular sobre hielo y nieve. También se recomienda revisar el estado de los techos, las canaletas y los desagües, ventilar los ambientes para impedir la acumulación de monóxido de carbono y contar con alimentos, agua potable y un kit de emergencia.

El tiempo en CABA

Para este domingo, el SMN informó que la temperatura máxima en la ciudad de Buenos Aires será de 12°C y la mínima, de 3°C. El cielo permanecerá mayormente nublado desde la mañana hasta la tarde y estará parcialmente nublado durante la noche. Durante gran parte de la jornada se registrarán vientos de hasta 22 kilómetros por hora. Para el lunes se prevé un aumento de la temperatura.

En la provincia de Buenos Aires, la máxima será de 11°C y la mínima, de 1°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará mayormente nublado desde la mañana hasta la tarde y parcialmente nublado durante la noche. Para los primeros días de la semana se espera que las condiciones permanezcan estables.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En Córdoba, la temperatura irá de 3°C a 11°C; en Tucumán, de 5°C a 10°C; mientras que Santa Fe y Entre Ríos compartirán registros entre los 5°C y 13°C. En Jujuy, el termómetro alcanzará los 13°C después de una mínima de 5°C; en Salta oscilará entre 3°C y 9°C; en Misiones, entre 10°C y 19°C; y en La Rioja, entre 1°C y 10°C.

En Santiago del Estero, las temperaturas se ubicarán entre 4°C y 12°C; en San Luis, entre -4°C y 11°C; y en San Juan, entre -3°C y 12°C. Mendoza tendrá valores similares, con una mínima de -3°C y una máxima de 10°C. En Río Negro, el termómetro marcará entre 0°C y 15°C; en Chubut, entre 2°C y 16°C; y en Santa Cruz, entre 4°C y 11°C.