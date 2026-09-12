Un fuerte mensaje apareció en un baño de San Juan y desató una investigación por un posible abuso

Una pintada que apareció en el baño de un colegio de la provincia de San Juan desató esta semana una investigación. El escrito denunciaba un posible caso de abuso sexual de menores. “Estoy embarazada, ayuda. Solo tengo 10 años, fue mi tío”, manifestaba la pintada, que luego fue borrada por orden de las autoridades gubernamentales.

El mensaje apareció el pasado viernes en el baño de la escuela Carlos María del Alvear, ubicada en la zona residencial Villa San Damián, en el departamento de Rawson. Junto al texto, la persona que lo escribió dibujó una carita triste.

Las autoridades escolares notificaron a la Justicia de lo ocurrido y el fiscal en turno de la Unidad Fiscal de Investigación de Abusos y Violencia Intrafamiliar (UFI ANIVI), Duilio Ejarque, ordenó la intervención de las fuerzas de seguridad, a pesar de que no existía una denuncia formal, reportó el medio local Tiempo de San Juan.

Luego, miembros de la unidad fiscal y personal policial se acercaron a la escuela para realizar los peritajes correspondientes, que incluyó entrevistas con el cuerpo directivo, docentes, y personas que vieron el mensaje en la pared.

Sin embargo, cuando arribaron a la institución, notaron que el escrito ya no estaba. El medio sanjuanino reportó que el Ministerio de Educación comandó que sea eliminado, pero que su existencia pudo ser confirmada a través de imágenes y testimonios.

Los investigadores se concentraron en el análisis de las cámaras de seguridad del sector de la escuela, para así poder identificar a quien escribió el mensaje y brindarle la asistencia necesaria.

En diálogo con los medios, la ministra de Educación provincial, Silvia Fuentes, brindó detalles sobre el caso y sostuvo que la menor ya fue identificada.

“Son las cosas que suceden a diario en la escuela y que tenemos que abordarlas. Es una escuela que tiene contención de los gabinetes zonales y los aledaños, donde trabajamos para abordar no solamente a los compañeros sino también a los estudiantes que están ahí”, detalló en conferencia de prensa.

Además, apreció la intervención de la ANIVI, que calificó como “un respaldo y apoyo para los educadores”, que deben ver estas situaciones en los colegios. “Es una situación que ya escapa a la escuela, así que nosotros vamos a seguir conteniendo desde el lugar que nos ocupa. El gabinete escolar está trabajando con ellos y en otras escuelas y con dispositivos para detecciones tempranas de situaciones complejas”, explicó.

Para cerrar, aseguró que la menor fue “detectada” y que trabaja con “un grupo de estudiantes” también, aunque no detalló los motivos.