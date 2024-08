Durísima crítica del entrenador argentino de Rugby 7 a la organización de los Juegos Olímpicos

Escuchar

El recuerdo de la selección argentina de rugby 7 en los Juegos Olímpicos de París 2024 no es grato. Pero la mala pasada no habría sido solo por el resultado, que dejó al equipo en el séptimo puesto. La mala comida, los malos tratos, el calor agobiante y la pésima infraestructura de la Villa Olímpica complementaron a la ya difícil experiencia. Así lo comentó el actual entrenador del seleccionado, Santiago Gómez Cora, cuya estadía estuvo llena de “hostilidad”.

“Dejé todo lo que decía ‘París’ en ropa, recuerdos y cosas que nos habían regalado. No extraño nada Francia y no me quedo con nada de París”, explicó en una entrevista con Deportv. “Familiares, amigos y gente que fue [a Francia] recibió insultos en la calle”, relató. Esa agresión se trasladó a la cancha, donde el seleccionado de rugby experimentó silbidos y abucheos durante los encuentros. “Primero fue un chiflido fuerte que sorprendió, pero pareció divertido. A veces se da el silbido como parte del folclore del deporte y la competitividad. Pero noté una escalada de silbidos que llevaron a la violencia”, explicó Gómez Cora.

Argentina perdió ante Francia en un duelo de cuartos de final protagonizado por los abucheos. Lo mismo ocurrió frente a Kenia, Samoa y Australia, pero se acrecentaron con el conjunto anfitrión. Según el entrenador, los silbidos aparecían cada vez que tocaban la pelota, sin importar el rival. “Cada vez que entrábamos a la cancha, cada vez que Argentina marcaba había silencio. Cuando recibíamos puntos había aplausos y locura en el estadio. Estuvo mal la organización porque una cosa es un chiflido una vez, pero los tres días de manera muy constante y fuerte... Creo que la violencia arranca con un silbido e insulto y después con una pelea. Que la voz del estadio o la gente del Comité Olímpico Internacional (COI) no haya detenido eso...”, reclamó.

Aunque Gómez Cora afirmó que Argentina perdió “por Argentina misma”, sí aseguró que los malos tratos y condiciones volvieron la estadía en la Villa Olímpica más dificultosa, especialmente sobre la alimentación de los jugadores. “No fue buena la organización. No había buena comida ni proteínas. Hacíamos colas de 40 minutos para que nos den una hamburguesa o algo de carne. Por eso muchas figuras [deportivas] no entran a las villas, porque pasa esto”, sostuvo. También apuntó contra el equipo de Francia 7, que ingresó dos días antes a la competencia: “Estaban en un hotel en otro lugar. Eso no se debería permitir”.

El calor tampoco ayudó a la experiencia. París se encuentra en pleno verano y bajo una serie de olas de calor que llevaron al país a alcanzar los 36 grados -en el sur llegó a los 41°C. Los organizadores de los Juegos se propusieron reducir la huella de carbono del evento, por lo que no incluyeron aires acondicionados en la villa olímpica, sino que instalaron un sistema de refrigeración por suelo radiante y aislamiento.

Las temperaturas impactaron directamente sobre los deportistas. “ Hacía 35 grados y no había aire acondicionado para que sea de bajo costo y no contamine. La verdad es que no podés dormir. Los chicos no durmieron las dos primeras noches. Había unos ventiladores ecológicos que no enfriaban nada”, expresó Gómez Cora.

El entrenador denunció, además, que el edificio de la delegación argentina estuvo un día entero sin agua y por eso tenían que movilizarse hasta los baños del comedor. Además, reclamó que las jugadoras del seleccionado de hockey, Las Leonas, tuvieron que mudarse a otro edificio “porque desbordaban los inodoros”. “Sorprende que las organizaciones del deporte de alto rendimiento tenga esos estándares”, señaló.

