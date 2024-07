Cómo será la reconstrucción de los Pumas 7s después de la decepción en los Juegos Olímpicos

Escuchar

Los Juegos Olímpicos son la meca del deporte. Desde que el rugby regresó a la agenda olímpica, en Río de Janeiro 2016, se convirtió en la principal competencia del rugby sevens, que también cuenta con un Mundial, aunque lejos del aura y la trascendencia del evento que reúne a los mejores deportistas del planeta. Los Juegos Olímpicos de Brasil significaron un quiebre para los Pumas 7s; tras el sexto puesto, Santiago Gómez Cora revolucionó la estructura del seleccionado buscando jugadores especializados en el seven, por métricas y talla. En Tokio 2020 lograron la medalla de bronce, que significó el puntapié para consolidarse en la elite del rugby en los siguientes tres años. El séptimo puesto en París 2024, con un rendimiento decepcionante, fue un golpazo para un equipo que llegó con las expectativas de llevarse la medalla de oro. ¿Y ahora cómo sigue?

Santiago Gómez Cora seguirá al frente de los Pumas 7s por cuatro años más. Después de 11 temporadas al mando del seleccionado, continuará con la exigente vida del circuito mundial de seven, apuntando a Los Ángeles 2028. Su transformación de la disciplina a nivel nacional, su método de trabajo y sus laureles lo avalan para seguir al frente del proyecto. La principal premisa será mantener a los Pumas 7s como una potencia mundial, pero además, llegar al pico del rendimiento en el evento más importante.

Gómez Cora continuará al frente del seleccionado de Seven Santiago Filipuzzi

“Tenemos que aprender de haber tenido una temporada muy larga y dura. Por ahí, este equipo no está para estar peleando todos los fines de semanas ahí arriba, les cuesta. Tendríamos que haber aflojado un poco durante la temporada, pero ganar la serie era mi obsesión, lo hicimos y no nos alcanzó para llevarnos todo. Es un aprendizaje para Los Ángeles 2028: tratar de regular las cargas de los chicos en la última temporada”, admitió el entrenador.

Para cumplir esa meta, será imperioso ampliar la base de jugadores especializados. En las últimas dos temporadas compitieron en el circuito de seven prácticamente los mismos 14 jugadores que viajaron a París. Con el propósito de llegar con más rodaje y experiencia en instancias finales, además de buscar el título de campeón de liga, se dejó de lado esa rotación en un calendario extenso, en el que Argentina es el que más viajes largos sufre.

Matias Osadczuk, parte del equipo titular argentino CARL DE SOUZA - AFP

La actividad del SVNS regresará recién a fines de diciembre y los jugadores tendrán unas largas vacaciones antes de volver a juntarse para arrancar la pretemporada. No se espera un recambio profundo de nombres y por ahora hay sólo dos certezas; a los 37 años, el legendario Gastón Revol se retiró del seleccionado y volverá a su club, La Tablada, para cerrar su carrera.

Su sucesor natural en el puesto de medioscrum es Alejo Lavayén, que sufrió una lesión en los ligamentos cruzados de la rodilla en diciembre y arrancará en óptimas condiciones la pretemporada. Rodrigo Isgró, elegido mejor jugador del mundo en el 2023, dará definitivamente el paso al rugby de 15, con el objetivo de afianzarse en los Pumas. El wing de 25 años debutó en el seleccionado en 2023, se ganó un lugar en el plantel para el Mundial y ya tuvo tanteos del rugby francés.

Santiago Álvarez, otro nombre fijo en la formación albiceleste CARL DE SOUZA - AFP

El resto de los jugadores está abierto a seguir en un plantel que generó una identidad y lazos muy fuertes. Sin embargo, habrá casos que deberán analizar su continuidad, o barajar la posibilidad de dar el salto al rugby de 15 y estar en el radar de los Pumas. El caso más representativo es el de Luciano González Rizzoni, que lleva ocho temporadas con el plantel y el año pasado fue convocado a los Pumas, aunque no llegó a debutar. Con un proceso más largo y sin la inmediatez de un mundial a la vuelta de la esquina, podría ser una buena alternativa para Felipe Contepomi. También dependerá de las necesidades y los puestos en los que los entrenadores busquen opciones.

¿Joaquín Pellandini puede ser una alternativa en el puesto de medioscrum, que hoy no tiene dueño?. Con sus condiciones atléticas y su juventud ¿Matteo Graziano aparece como variante en el centro de la cancha?. El cambio de disciplina a veces es complejo, pero no dejan de ser jugadores formados en el rugby de 15. En la etapa post Tokio 2020 hicieron la transición Lautaro Bazán Vélez, Lucio Cinti e Ignacio Mendy. Santiago Mare intentó hacer el cambio, no funcionó y regresó al seven.

Joaquin Pellandini, con la posibilidad de ganarse un lugar como medio scrum Santiago Cichero/AFV

Alfonso Latorre y Alfredo Pueyrredón sumaron un puñado de minutos en la temporada y podrían ser variantes del recambio en el nuevo ciclo olímpico. Gregorio Pérez Pardo y Joaquín Dragotto, son dos de los jugadores que Gómez Cora incluyó en el “laboratorio de seven”, se entrenan día a día para pulir las destrezas técnicas de la disciplina y esperan su oportunidad. El entrenador buscará, como a lo largo de su ciclo, innovar y evolucionar. Y ajustar su método para llegar mejor preparado a Los Ángeles 2028.