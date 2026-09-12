Juegos Suramericanos 2026: entre shows de música y deporte, Santa Fe le sube el telón a la fiesta del continente

Los Juegos Suramericanos 2026, con las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela latiendo deporte al unísono, levantarán formalmente el telón este sábado en la Cuna de la Bandera y con una Ceremonia Inaugural que promete quedar en la memoria. Ahí, al borde del río Paraná y en uno de los escenarios más representativos de la historia argentina, se encenderá la llama que marcará el inicio de la competencia oficial que se prolongará a lo largo de dos semanas, con 4.000 atletas de 15 países que verán acción en 43 deportes y 60 disciplinas, 30 de ellas con clasificaciones directas a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Antes, la vibra positiva se siente en las calles. Y alcanza con recorrer muy poco para darse cuenta que “Capi”, el carpincho convertido en mascota, es omnipresente no sólo en la vía pública y en todos los formatos, sino también en muchísimos locales comerciales. No hay un café sin un “Capi” al lado, aunque sea de cartón. A su vez, la interrupción de arterias principales, como el Boulevard Oroño en Rosario, especialmente desde el parque Independencia hacia el sur ponen de manifiesto que la hora señalada por la que la provincia esperó tantos años está cerca.

Con instalaciones de primerísimo nivel en las tres sedes, Santa Fe se muestra al continente

A las 18 inicia el pre-show de espectáculos musicales en el Monumento a la Bandera y a las 19.30 el evento especial. Todo es gratuito, por lo que se recomienda a los ciudadanos acercarse con tiempo y paciencia. La puesta en escena principal está enmarcada como una gran obra de teatro musical, con shows que incluyen coros, bandas en vivo, y distintas propuestas de danza. Soledad Pastorutti, quien compuso el tema oficial de los Juegos, “Late el Sur”, será uno de los faros de la noche, al igual que Abel Pintos. Ese line-up central se completará con Luck Ra, Cacho Deicas (ex-líder de Los Palmeras), Valentino Merlo, “Rada” Aristarán y Juan Carlos Baglieto.

Primero, la ceremonia hará foco en la identidad nacional y provincial y luego, tras las palabras dirigenciales, ingresarán las delegaciones de los 15 países. La última será la anfitriona, la Argentina, cuyo equipo está compuesto por 658 atletas (346 varones y 312 mujeres) con los abanderados Rubén Rézola y Sofía Cairó.

La Leona Sofía Cairó será una de las abanderadas de la Argentina, junto a Rubén Rézola

El palista santafesino de 35 años es uno de los representantes más destacados de la provincia: fue campeón panamericano del K1 200 metros en Toronto 2015 y medallista en Guadalajara 2011 y Lima 2019, además de tres veces olímpico. La Leona de Mariano Moreno es una de las caras del momento: deslumbró con una actuación formidable en el reciente Mundial de Bélgica-Países Bajos que ganó el equipo argentino hace muy pocos días, convirtiendo el penal clave con el que se cerró la definición. Tiene 23 años y también (ya) es medallista olímpica.

Tras ellos, y de un show dedicado a las disciplinas de estos Juegos, llegará el momento esperado: el encendido del pebetero, el paso final del relevo de la antorcha que salió el 12 de agosto del histórico Centro Ceremonial de Tiwanaku, Bolivia y que, lógicamente, tendrá en ese tramo a una o un deportista emblema local (la especulación es grande, pero Luciana Aymar se lleva la mayor parte del favoritismo).

La que inicia este sábado será la tercera edición en la que la Argentina oficie de local en unos Juegos Suramericanos, primer escalón del ciclo olímpico hacia Los Angeles 2028. Previamente el país recibió a esta cita en dos ocasiones: 1982 y 2006. En la primera aún se llamaban Cruz del Sur (así fueron creados en 1978, en Bolivia) y la albergó Rosario. La segunda fue en Buenos Aires, ya con la actual denominación.

En ambas oportunidades lideró la tabla de máximos ganadores: en 1982 con 286 medallas (116 de oro, 98 de plata y 72 de bronce) y en 2006 con 292 (105 de oro, 95 de plata y 92 de bronce). En Asunción 2022, la última edición, la albiceleste terminó tercera, tras tres Juegos en los que se ubicó en el cuarto escalón.

"Capi" es la mascota oficial de los Juegos Suramericanos: es un carpincho y todos lo quieren atesorar

Desde ahora se escribe otra historia, pero igualmente plena. Santa Fe ya vive su fiesta con miles de deportistas envueltos en objetivos particulares y con muchísimas figuras que enaltecerán sus escenarios, medallistas olímpicos, mundiales y panamericanos que saben muy bien lo que es la élite del alto rendimiento. Que inspiran con su pasión y su entrega, con sus alegrías y frustraciones. Porque eso no se puede negar: en unos Juegos Sudamericanos atraviesan todas las emociones.