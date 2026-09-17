La delegación argentina festejó en la Casa Suramericana: medallas, ovaciones y un cierre a puro baile

Rosario.- Apenas pasaron cuatro días del inicio de la competencia oficial de los Juegos Suramericanos 2026 que de disputan en Rosario, Santa Fe y Rafaela, pero en ese calendario vertiginoso, ya hay deportes y atletas que cerraron su participación. Y antes de volver a casa, los deportistas de la delegación argentina que ganaron medallas y que este jueves por la mañana ya dejaron la Villa, tuvieron su celebración. En la Casa Suramericana, ambientada de albiceleste en la noche de este miércoles, lo que empezó con timidez y algún que otro formalismo, terminó en fiesta.

Los medallistas argentinos, sus cuerpos técnicos y médicos (y funcionarios locales, como el gobernador Maximiliano Pullaro), se dieron cita en el espacio emplazado en el Museo de la Ciudad de Rosario, en el corazón del Fan Fest del parque Independencia y compartieron mucha comida que habitualmente no pueden en competencia y después, sus propias emociones. Primero, llevando a la Casa Suramericana una tradición que tienen en la Villa y después, con breves reflexiones.

El equipo femenino de gimnasia hizo historia en los Juegos, ganando el All Around y muchas medallas individuales

La Comisión de Atletas tiene una tradición: armar un medallero, ficticio y con figuras de cartón, en el que al final de cada día, los deportistas que tienen el honor de ganar una medalla en la competencia, deben colgarla, para que se pueda ir realizando un conteo como delegación.

Habitualmente sucede en la Villa, aunque este miércoles trasladaron esa idea a la Casa Suramericana y con la animación de Germán Chiaraviglio, Valentina Kogan y Florencia Ponce De León, los ganadores de esta edición, se prendieron a la propuesta. Entre risas, cantos y ovaciones, subieron al escenario nadadores, gimnastas, pro players (Esports), patinadores y pentatletas.

Los atletas pegaron sus medallas simbólicas en un panel y las autografiaron

Tras las palabras de Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), subió al escenario, Agostina Hein, la niña mimada del deporte argentino. La nadadora de 18 años, estaba llamada a ser la gran figura de estos Juegos, pero una apendicitis la obligó a bajarse de esta cita. Sin embargo, ella pidió estar con el equipo y acompañó en casa momento, fue una más. Estuvo atenta a sus compañeros, ayudando en pre y pos competencia.

El festejo de la delegación argentina de los atletas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Pero Hein también hizo de periodista para algún canal y para el sitio de la Confederación de Natación. Y esta noche en la Casa Suramericana, dedicándole unas palabras a Macarena Ceballos, la nadadora más experimentada de la selección, que lloró por ello mientras las dos despidieron a Andrea Berrino, también nombre fuerte de este equipo, que disputó sus últimos Juegos y se despidió del seleccionado.

Hein, que también se divirtió porque a la nadadora Cecilia Dieleke no le salía la voz (dijo que así quedó después de tanto festejo, con siete medallas a sus 16 años), después agarró el micrófono para animar, cantó un poco de los Palmeras y terminó adelante de la fila tirando pasos y liderando El Meneaíto.

El baile de los atletas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Estos momentos que se permiten los atletas y que también necesitan, son el corolario del fin de la competencia para cada uno de ellos. Y Argentina pudo celebrarlo porque antes rindió en canchas, pistas, calles, aparatos y pileta. Le queda a los demás, a los nuevos habitantes de esta Villa (y las otras dos, porque hay una en cada sede), armar el terreno propicio para tener ellos, sus propios festejos. Y sobre todo, seguir poniendo la albiceleste arriba del podio, con cada objetivo y sueño particular, entre ceja y ceja.