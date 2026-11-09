Teddy Riner, la leyenda olímpica que quiere ser el sucesor de Emmanuel Macron como presidente de Francia

Así como Michael Jordan fue un rey en la historia del básquetbol o Lionel Messi lo es en el fútbol, por citar dos ejemplos legendarios, el francés Teddy Riner tiene el mismo estatus en el judo. De 37 años, es el atleta que más mundiales de judo ganó en la historia (once) y se colgó cinco medallas doradas olímpicas en el cuello. En los últimos Juegos Olímpicos, en París 2024, fue el encargado (junto con la exatleta Marie-José Perec) de encender el pebetero. Ahora, Riner acaba de sorprender anunciando que será candidato a la presidencia de Francia en las elecciones de 2027, en las que consagrarán al sucesor de Emmanuel Macron, imposibilitado de aspirar a un tercer mandato.

Riner, elegido en varias ocasiones personalidad preferida en su país e implicado de forma directa en la lucha contra el racismo, anunció que será candidato a las presidenciales de abril-mayo próximo. “El combate siempre ha formado parte de mí, sé lo que es luchar, caer y levantarse una y otra vez. Pero sé lo que es el valor del esfuerzo real, del trabajo que ha hecho brillar a Francia en todos los podios”, anunció el deportista, nacido en Guadalupe y cuya carrera todavía no terminó.

El judoca Teddy, un coleccionista de medallas olímpicas THIBAUD MORITZ - POOL

Coloso de 2,03m de altura y con un peso de alrededor de 140 kilos, es una de las personalidades más populares en Francia. “Me llamo Teddy Riner y hoy, mirándolos directamente a los ojos, les digo que soy candidato a la elección presidencial de 2027″, expresó en sus redes sociales. Es el único judoca de la historia con tres títulos olímpicos individuales de los pesos pesados (2012, 2016 y 2024), a los que se suman otros dos por equipos (2020 y 2024) y dos bronces (2008 y 2020).

Uno de los objetivos del judoca, según afirmó a la agencia AFP tras los Juegos de París en 2024, era un cuarto título olímpico individual en Los Ángeles 2028. En una larga entrevista concedida al diario Le Parisien, Riner aseguró que piensa continuar con su carrera deportiva y participar en LA 2028, aunque matizó: “Si el cargo me lo permite y si los franceses me lo autorizan”.

El anuncio de Riner

La résignation n'est pas une option. Face aux difficultés de notre pays, l'heure est venue de prendre ses responsabilités.⁰⁰Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2027. ⁰⁰#TeddyRiner2027 #Présidentielle2027 #LaFrancequonveut pic.twitter.com/nM7rTfyTrH — Teddy Riner (@teddyriner) November 9, 2026

Tensiones y polarización política

En un contexto de polarización, los sondeos sitúan como favorita a la presidencia a la ultraderechista Marine Le Pen, mientras que el líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, sería su rival en el balotaje. “El único riesgo que veo hoy es estar resignados a elegir entre dos opciones, las de los extremos”, dijo Riner, que se declaró “ni de derechas ni de izquierdas”.

Marine Le Pen se encumbra como candidata a la presidencia de Francia desde 2027 NICOLAS TUCAT - AFP

Pero para llegar a ser candidato, primero debe reunir 500 avales de parlamentarios, alcaldes y otros cargos electos, que procedan al menos de treinta del centenar de departamentos franceses. Los últimos meses de presidencia de Macron, que llegó al poder en 2017 con un proyecto centrista ante el tradicional bipartidismo entre la izquierda y la derecha en Francia, están marcados por un contexto de fuertes tensiones sociales y económicas, con protestas semanales desde septiembre.

En París, agentes de policía lanzan gases lacrimógenos durante una protesta contra el aumento del costo de vida y la desigualdad Marek Ladzinski - ZUMA Press Wire DPA

El jueves, entre 580.000 y casi 1,6 millones de personas salieron a las calles para reclamar un aumento del poder adquisitivo y en apoyo a los estudiantes que denuncian la falta de profesores y aulas deterioradas, entre otros. Las protestas se desarrollan entre fuertes medidas de seguridad, después que las marchas del 17 de octubre acabaran con saqueos y disturbios, que dieron la vuelta al mundo.