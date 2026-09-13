Juegos Suramericanos 2026: Pascual Di Tella ganó la primera medalla dorada para la Argentina

ROSARIO.- Pascual Di Tella consiguió lo que hasta acá se le había negado de manera individual: ser medallista dorado en los Juegos Suramericanos. Reescribió la historia. En Santa Fe 2026, en sable, el esgrimista de 30 años se impuso al venezolano Elicer Romero (Top 40) por 15 a 12 en una tarde vibrante en el el estadio Salvador Bonilla del Club Provincial de Rosario y le dio, a la vez, la primera medalla de oro a la delegación argentina en esta cita cuya competencia empezó este domingo en las tres sedes: Rosario, Santa Fe y Rafaela. Con este plus: también fue la primera medalla de oro de un sablista albiceleste en los Suramericanos, después de 36 años. En 1990, el último en conseguirla fue Gustavo Ducuing.

El esgrimista de 30 años, que divide su vida en distintas pasiones, se impuso a un rival con el que se conoce mucho: comenzaron a enfrentarse desde la categoría Sub 17 y desde entonces se cruzaron en distintas definiciones. Por caso, en Cochabamba 2018, Elicer Romero dejó a Di Tella en el segundo lugar del podio de esos Juegos, aunque el argentino tomó cierta revancha al obtener la medalla dorada , pero en equipos.

¡DI TELLA Y LA PRIMERA DORADA PARA ARGENTINA EN LOS JUEGOS SURAMERICANOS!



En la final de sable individual, Pascual se impuso 15-12 ante el venezolano Eliecer Romero y se subió a lo más alto del podio en Santa Fe 2026.



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“En 2018 me quedé con la espina, él me ganó, aunque por equipos le dimos una linda paliza”, rió en el post del asalto final. Y agregó: “Es una felicidad estar compitiendo en este nivel. Después de los Juegos (Olímpicos de París 2024) no lo estuve haciendo, y estar así me da una tranquilidad enorme”.

Para Pascual Di Tella, que además es filósofo, politólogo y músico, condensar todas sus inclinaciones no es sencillo, aunque sí un gran desafío. “Al ser un deporte amateur, es difícil vivir de la esgrima, pero que sea individual me permite parar cuando lo necesito, hacer un break y aflojar los entrenamientos”.

Pascual Di Tella fue el único argentino en los Juegos Olímpicos de París 2024 en esgrima; desde entonces no tenía un desafío grande FELIPE QUINTANA/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE

La aclaración tiene que ver con que en distintos momentos Pascual frena un poco la parte deportiva para dedicarse al resto: exámenes o trabajo. En 2024 contó que en su rol de músico y compositor trabajó con productores vinculados con artistas como J Balvin, Juanes, Molotov y Farruko. Justamente ese año, los Juegos Olímpicos de París fueron sus primeros de ese nivel y fue el único representante argentino en la disciplina (terminó en el puesto 31°). Después del impasse, le llega esta alegría.

La de Pascual Di Tella es una historia puramente relacionada a la política y el deporte. Es sobrino del excanciller Guido Di Tella y en su familia se respira esgrima desde siempre. Su hermana Isabel (“Ella es realmente buena”, dijo este domingo él, entre risas) fue medallista dorada en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y su padre Rafael fue olímpico en Seúl ‘88 y Barcelona ‘92. Además su mamá. Astrid Steverlynck, compitió en esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno de Calgary ‘88, en Canadá, y de Albertville ‘92, en Francia.

Pascual Di Tella es filósofo, politólogo y músico, además de esgrimista

Hasta esta edición de Santa Fe 2026, los mejores logros deportivos del graduado con doble titulación en la Danke University de Estados Unidos en Filosofía y Ciencias Políticas, fueron la medalla plateada en sable individual en los Juegos Panamericanos Lima 2019; las mencionadas de los Suramericanos de Cochabamba 2018; y el bronce por equipos de los (también) Panamericanos de Toronto 2015.

Este miércoles volverá a competir en conjunto en Rosario, en busca de una nueva gran satisfacción.