Sean King III debutó en UFC con un nocaut en 36 segundos por un brutal Slam que hizo delirar a los fanáticos

Una definición tan impactante como histórica. Lo que hizo Sean King III en el combate ante el mexicano Jessie Rosas fue espectacular, porque en apenas 36 segundos del primer round durante Noche UFC, celebrada en la Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona, noqueó con un brutal slam, el 5º más rápido en la historia de la compañía y el 5º final de debut más rápido en la historia del peso pluma.

La pelea apenas comenzó y Sean King III salió dispuesto a dominar el combate en el octágono. Si bien Jessie Rosas intentó mantener a distancia al estadounidense, el mexicano -después de lanzar un golpe con la mano izquierda que esquivó su rival-, se vio sorprendido por el lance para el derribo de King III.

Rosas intentó defender la acción, pero el peleador de New Orleans logró despegarlo del piso por completo y lo proyectó con violencia contra la lona. El impacto fue tan fuerte que el mexicano quedó prácticamente fuera de combate desde el momento en que tocó el piso.

Tremendo KO SLAM

A pesar de que la definición llegó tras ese impacto contra el suelo, King alcanzó a conectar algunos golpes de ground and pound antes de que el árbitro interviniera para detener oficialmente la pelea a los 36 segundos: el mexicano permaneció algunos momentos sobre la lona antes de recuperarse.

La reacciones en las redes sociales también permitieron poner en contexto la brutalidad de la definición, ya que la cuenta de UFC Francia, publicó el video del nocaut y lo acompañó con la frase: “Lo apagó por completo”. Mientras que la cuenta especializada, Arena, escribió: “¡La locura del año, ¿Qué es esto!????????”. Mientras que la cuenta principal de UFC, publicó la definición con las palabras: “Lo aplastó”.

SLAMMED HIM 😳



Sean King earns a NASTY knockout leading with a crazy slam!



[ #NocheUFC | LIVE NOW on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/lAA1i9MpY9 — UFC (@ufc) September 12, 2026

Lo más increíble del caso, es que el estadounidense de 22 años aceptó el combate contra Rosas con apenas nueve días de anticipación, luego de construir una marca invicta de 6-0 como profesional, antes de ingresar a UFC. Su pelea anterior, dentro de Fury FC 122, derrotó a Dimitre Ivy por nocaut técnico mediante codos y golpes durante el segundo round, el nocaut ante Rosas elevó su récord profesional a 7-0, con cinco de esas victorias terminadas antes de llegar a las tarjetas de los jueces.

Tras el combate, King, apodado “The King of New Orleans”, fue muy claro acerca de qué pretende tras este ingreso furioso en UFC: “Estoy aquí para ser campeón mundial. Quería una pelea así, mi estilo es este. Sabía que si quería que me tuviesen en cuenta, debía buscar una definición de este calibre. Estoy preparado para todo. No importa el rival que esté enfrente, voy a ir siempre por todo. Nadie me va a detener, porque como ya dije estoy en UFC para ser el mejor, para quedarme el cinturón mundial”.