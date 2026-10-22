Jugó con Messi en Barcelona, estuvo preso y ahora visitó la Argentina como predicador evangélico: “El fútbol no salva a nadie”

Dani Alves transita una etapa marcada por la fe religiosa tras su salida del ámbito deportivo. El exjugador brasileño, reconocido por su trayectoria en FC Barcelona junto a Lionel Messi, recorrió el norte argentino en calidad de predicador evangélico. Su periplo incluyó actividades en las provincias de Formosa y Salta, donde participó de congresos proféticos y clínicas de fútbol. Ante la consulta sobre el impacto de su carrera, Alves afirmó a Sports Salta: “Vengo a declarar a Cristo para toda Argentina. Aunque sea un país de fútbol, creo que es el tiempo de cambiar de dirección, porque el fútbol no salva a nadie”.

Dani Alves defendió a Messi, habló de Cristo y afirmó: “El fútbol no salva a nadie”

El recorrido del brasileño comenzó en Formosa: allí visitó el establecimiento penitenciario provincial para compartir un mensaje de esperanza con los internos. “Hoy ha sido un día hermoso. Día de visitar a los internos de la cárcel de Formosa y traer palabras de bendiciones, porque el Señor siempre tiene palabras de bendiciones para sus hijos, no importa dónde estén o qué circunstancias estén pasando”, expresó Alves a través de un video difundido por la policía local. Su agenda en esta provincia incluyó una reunión oficial en la Casa de Gobierno con el mandatario Gildo Insfrán. El gobernador utilizó sus redes sociales para dar la bienvenida al exdeportista y a un grupo de pastores brasileños con motivo del Congreso Profético.

Dani Alves con Gildo Insfrán, una combinación de personajes que llamó mucho la atención en redes X (@gildoinsfran)

La figura de Alves convoca atención debido a su pasado reciente en la justicia europea, ya que el deportista permaneció 14 meses en prisión preventiva tras una denuncia por agresión sexual en una discoteca de Barcelona, ocurrida en diciembre de 2022. En España se le dictó una condena de cuatro años y medio de prisión en febrero de 2024, pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó dicho fallo en marzo de 2025.

Dani Alves pagó un millón de euros de fianza para esperar la decisión en libertad Emilio Morenatti - AP

Los magistrados determinaron la absolución del brasileño por insuficiencia probatoria y contradicciones en el testimonio de la denunciante. La sentencia definitiva desestimó las acusaciones de la fiscalía y de la parte particular, quienes solicitaron penas de nueve y 12 años de cárcel respectivamente. Tras recuperar la libertad, el exfutbolista inició un camino como evangelista con una presencia activa en redes sociales.

Tras salir de la cárcel, Dani Alves viaja por el mundo para declarar a Cristo en distintos países

En Salta, el ex Barcelona asistió a la sede de LAPEN y apadrinó una iniciativa futbolística en Rosario de Lerma. El itinerario deportivo se combinó con encuentros de fe en el Polideportivo Delmi. Ante las preguntas sobre su sociedad con Messi, el brasileño valoró su vínculo con el argentino, aunque remarcó la importancia de su nueva labor. “Es mejor la mía con Cristo”, sostuvo ante los medios presentes.

Ante la consulta sobre su entendimiento con Messi en Barcelona, Dani Alves prefirió hacer mención a Cristo David Ramos - Getty Images Europe

Dani Alves analizó además el trato que recibió Messi durante sus años en la selección nacional. “Acá no trataron a Messi como se merecía”, afirmó al contrastar el nivel internacional del rosarino con el nivel de críticas recibidas en el ámbito local. Su paso por Argentina reafirma este cambio de identidad pública, donde el exjugador propone una mirada donde la experiencia carcelaria se convierte en un mensaje de libertad espiritual.

Para Dani Alves, Messi no recibió el trato que merecía en la selección argentina Rebecca Blackwell - AP

Para finalizar, el brasileño sostuvo que la verdadera prisión del mundo radica en el pecado. El religioso, quien acumuló múltiples trofeos a lo largo de su carrera, prioriza ahora su misión en diversos escenarios. El paso por Formosa y Salta representa el despliegue de esta nueva etapa personal en territorio argentino.